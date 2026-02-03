A Gránit Alapkezelő Prémium Vagyonkezelési üzletága új vezetővel erősít

3p
2026 januárjától Braun Márton tölti be a társaság prémium vagyonkezelési üzletágvezető pozícióját.

Braun Márton több mint három évtizedes pénzpiaci tapasztalattal rendelkezik, elsősorban a privátbanki és értékpapírpiaci területeken. Korábban több éven át a Budapest Bank Nyrt. privátbanki régióvezetőjeként dolgozott, illetve olyan jelentős pénzintézetnél szerzett tapasztalatot, mint az Unicredit Bank Zrt., az Erste Befektetési Zrt., a Citibank, az Europool Befektetési Alapkezelő Rt., a Raiffeisen Értékpapír Zrt., a HYPO Securities, a BNP–Dresdner Bank és az OTP Bank Nyrt. nemzetközi divíziója – írja közleményében a Gránit Alapkezelő.

A szakember a Gránit Alapkezelő belső működését és értékeit már jól ismerve veszi át az üzletág irányítását, hiszen 2023 óta függő ügynöki együttműködés keretében alapos rálátást nyert a társaság vagyonkezelési gyakorlatára és ügyfélstratégiáira. Ez a tapasztalat lehetővé teszi, hogy vezetőként hatékonyan vegye át és irányítsa a területet, zökkenőmentesen folytatva a hosszú távú, értékalapú befektetési szemlélet érvényesítését.

Braun Márton a hosszú távú ügyfélbizalomra szavaz
Fotó: Gránit Alapkezelő

„Vezetői szemléletem középpontjában az átlátható, felelős vagyonkezelés, a következetes szakmai minőség és a hosszú távú ügyfélbizalom építése áll. A vagyonkezelés számomra nem csupán pénzügyi döntések sorozata, hanem felelősségteljes gondoskodás az ügyfelek jövőjéről. Hiszek abban, hogy a jó stratégia alapja az emberség, a szakértelem és a következetesség egyensúlya” – fejtette ki Braun Márton.

Az új vezető céljai között szerepel a professzionális, ügyfélközpontú vagyonkezelés, valamint a befektetési kockázatok és hozamelvárások összehangolása. Tervei közé tartozik továbbá a függő ügynöki hálózat és értékesítési csapat szorosabb együttműködésének támogatása, hogy az ügyfelek kiszolgálása a jövőben még egységesebb és hatékonyabb legyen.

A szakember szerint a magyar vagyonkezelési piac egy új szakasz küszöbén áll.

„A magas kamatkörnyezet csökkenése és a piaci bizonytalanság felértékeli a professzionális szakértelmet. Az ügyfelek egyre tudatosabbak, nagyobb hangsúlyt fektetnek a stratégiai tervezésre, a diverzifikációra és a transzparens kommunikációra, a következő évek meghatározó trendje pedig a digitalizáció és az aktív tanácsadói jelenlét ötvözése lesz. A jövő vagyonkezelése a nagy hozam ígéretek helyett a minőségre, a felelős gondolkodásra és a valódi ügyfélkapcsolatokra épül majd” – fogalmazott.

