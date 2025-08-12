2p
A Graphisoft Park eredménye csökkent az első félévben

A Graphisoft Park SE első félévi pro forma nettó eredménye 3,88 millió eurót tett ki, amely 400 ezer euróval elmarad előző év hasonló időszakának teljesítményétől, az előző évet érintő egyszeri tételek miatt – közölte az ingatlanfejlesztő és -hasznosító társaság kedden a Budapesti Értéktőzsdén közzétett jelentésében.

A társaság bérleti díjbevétele az első fél évben stagnált, 8,70 millió euró volt, a tavalyi 8,68 millió euró után. A kamatfizetés, adózás és amortizáció előtti nyeresége (EBIDTA) 7,69 millió euróra csökkent az előző év hasonló időszakának 8,21 millió eurója után. Az ingatlanok kihasználtsági mutatója közel egy éve stabilan 95 százalékon áll, jelentősen meghaladva a budapesti irodapiac 87 százalékos átlagát – ísmertette az MTI..

A független értékbecslő 2025 első fél évének végén az ingatlanállomány valós piaci értékét 225,6 millió euróra, a 2024. évi értéknél 5 millióval alacsonyabbra értékelte. A bérbeadott ingatlanok valós értéke a jelenlegi piaci helyzetet tükröző magasabb, mintegy 8 százalékos hozamelvárás miatt 11 millió euróval csökkent, amit csak részben kompenzált a déli fejlesztési területnek a tárgyidőszak után zárult tranzakció hatását már figyelembe vevő értéknövekedése.

A Graphisoft Park minőségi irodákat nyújt
A tájékoztatás szerint az idei évre változatlanul 16,7 millió euró bérleti díjbevétellel számol a társaság, ami mintegy 3 százalékkal marad el a tavalyi évitől. A bizonytalan gazdasági környezet egyes bérlőknél az év hátralevő részében továbbra is még kockázatot jelenthet – írták. A beszámolóban jelezték, hogy 2025-ben az előző évihez hasonló értékcsökkenéssel és 1,6 millió euró nettó pénzügyi ráfordítással számolnak, ami minimális emelkedés 2024-hez képest.

Az egyszeri tételek miatt magas 2023-as és 2024-es bázis miatt idén alacsonyabb, 7 millió euró nettó eredményt várnak; a déli fejlesztési telkeket tartalmazó leányvállalat júliusban zárult értékesítésének eredményével a teljes adózott eredmény 18 millió euróra emelkedhet.

A Graphisoft Park SE a BÉT prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei kedden 13,4 eurón zártak, árfolyamuk az utóbbi egy évben 10,1 és 13,5 euró között mozgott.

