A Greenpeace balesetszerű eseményt sejt a Semcorp debreceni üzeménél

A környezetvédő szervezet vízmintákat vett a kínai gyár melletti esővíz csatornából, a február 18-ai események után, és egy héttel később is.

Az ipartelep melletti esővíz-elvezető csatornából a Semcorp február 18-i balesete után vettek mintát, és az eredmények arra utalnak, hogy a baleset következtében vegyi anyagok kerülhettek ki az üzemből – írja a Telex.

A kínai Semcorp debreceni szeparátorfólia-gyárához február 18-án nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a tűzoltók. A helyszínen készült felvételek szerint a gyár egyik épületéből nagy mennyiségű gőz áramlott ki. Az üzemben elektromos autók akkumulátoraihoz gyártanak szeparátorfóliát (elválasztófilmet), ügyfeleik között van a Samsung SDI és a CATL is.

A gyárról készült felvételek alapján az interneten elkezdett terjedni, hogy az üzemben tűz ütött ki, azonban később mind a cég, mind Papp László Debrecen fideszes polgármestere azt állította: tűz nem volt, és csak egy csővezeték illesztésének meghibásodása miatt indult be a tűzjelző. Papp László a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján azt is közölte, hogy veszélyes, vagy vegyi anyag nem került a levegőbe.

A Semcorp gyárának irodája a kínai Csuhajban
Ennek ellenőrzésére a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ) és a Greenpeace másnap és egy héttel később mintát vett a gyár melletti esővíz-elvezető csatorna vizéből. A csatorna vize a Kondorosba, majd a Keleti Főcsatornán keresztül a Tiszába jut.

A mintavételt mindkét alkalommal környezetvédelmi vegyésztechnikus végezte, a laborvizsgálatot a Eurofins Environment Testing Hungary Kft. laboratóriuma készítette. Az eredményekben a Greenpeace szerint több figyelemre méltó részlet is van. Kimutattak például a vízben:

  • klórozott oldószereket, kloroformot és diklórmetánt, (mindkettő feltehetően emberi rákkeltőként van besorolva),
  • szénhidrogéneket (olajeredetű anyagokat),
  • acetont (szerves oldószert),
  • fémeket, köztük alumíniumot vízi élőlényekre toxikus mennyiségben.

A Greenpeace közleménye szerint az aceton nem fordul elő természetes vizekben és a mért koncentrációban háztartási szennyvízből sem juthatott a gyár mellé. A szeparátorfólia-gyártáshoz azonban acetont használnak oldószerként, ami a Greenpeace szerint annak a bizonyítéka lehet, hogy a gyárból kijutott az ott használt technológiai víz.

A környezetvédő szervezet kiemeli, hogy az aceton koncentrációja a vízben a baleset másnapján literenként 2490 mikrogramm volt, egy héttel később azonban már csak 20 mikrogramm. Az alumínium koncentrációja ezzel párhuzamosan literenként 9,96 milligrammról 3,98 milligrammra csökkent. A Greenpeace szerint ez egyértelműen egy balesetszerű, szennyezési hullám lefolyását mutatja.

Az Orlen egyes kútjai furcsán korlátozzák a tankolást

Megállt az idő? Haladékot kaptak a cégek, de hibáznak, ha hátradőlnek – Klasszis Podcast

Fordulat a munkaerőpiacon – mostanra ez vált a siker kulcsává?

Több millió forintos fejlesztési lehetőség nyílik budai cégeknek

Lezárult az eljárás, fellélegezhet Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója

Felfedte idei terveit a Szegeden is beruházó kínai BYD

