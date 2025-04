A győri Audinak is fájni fog Trump keménykedése

Az Audi győri gyára nagyjából a magyar GDP 1 százalékát termeli meg és az exportunk értékének kb. 8 százalékát adja, így ha valami az Audinak fáj, az fáj a magyar gazdaságnak is – jegyzi meg a Telex cikke.

Az Egyesült Államok a hét végén közvetve megfenyegette Magyarországot is egy 25-50 százalékos büntetővámmal.

„Érintettek vagyunk, hiszen a járműgyártásunk egy részét az amerikai piacon értékesítjük, illetve motorjaink is kerülnek olyan autókba, amelyeket a VW Konszern az USÁ-ba szállít” – így reagált Lőre Péter, az Audi Hungária kommunikációs igazgatója a Telexnek.

