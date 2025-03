A Gyulahús Kft. – A hagyomány és a kiváló minőség egyesítése

A Gyulahús Kft. továbbra is elkötelezett a hagyományos, magas minőségű termékek előállítása mellett, és célja, hogy a jövőben további termékeik is elnyerjék ezt a rangos elismerést.

„Bátran ajánlom más gyártóknak is, hogy nevezzék be termékeiket a KMÉ-védjegy tanúsító rendszerébe. A védjegy megléte nagyban segíti a fogyasztói döntéseket, és hiteles garanciát jelent a minőségre” – hangsúlyozta Daka Zsolt.

A KMÉ-védjegy nemcsak elismerés, hanem garancia is a fogyasztók számára. Egyre több vásárló tudatosan keres és választ kiemelkedő minőségű élelmiszert, és a tanúsítás megléte nagyban befolyásolja döntéseiket.

„A Gyulahús Kft.-nél rendkívül szigorú élelmiszerbiztonsági rendszert működtetünk, ezért a KMÉ elvárásainak való megfeleléshez nem volt szükségünk új elemek bevezetésére. Már a meglévő rendszerünk is tökéletesen megfelelt a tanúsítási követelményeknek” – mondta Daka Zsolt, a Gyulahús Kft. ügyvezetője.

A KMÉ-védjegyről a vállalat szakmai fórumokon szerzett tudomást. A vezetőség meggyőződése volt, hogy a Gyulahús termékei méltók erre az elismerésre. Így elsőként a Gyulai Pokol szalámi rúd terméküket nevezték be a tanúsítási folyamatba. A termék gyorsan bizonyított a szigorú minőségi követelmények között és kiérdemelte a KMÉ-védjegyet.

A Gyulahús Kft. 2013-ban alakult, és azóta is 100%-ban Gyula város önkormányzatának tulajdonában áll. Az elmúlt évek során a vállalat minden gazdasági évét pozitív mérleggel zárta, miközben számos szakmai elismerésben részesült. A társaság számára kiemelten fontos a minőség és a hagyományok tisztelete, amit a legújabb sikerük is bizonyít: a Gyulai Pokol extra erős szalámi rúd elnyerte a Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegyet.

