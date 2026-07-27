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Vállalatok Audi

A háború hatásait már az Audi is érzi

mfor.hu

Visszaesést hoztak a német vállalat számai.

A vállalat bevétele éves összehasonlításban 10,4 százalékkal 29,177 milliárd euróra esett, főként a járműeladások csökkenése miatt, működési eredménye ugyanakkor éves bázison 3,2 százalékkal 1,122 milliárd euróra emelkedett. A bevételarányos üzemi eredmény a 2025. évi első hathavi 3,3 százalékról 3,8 százalékra javult.

Az Audi értékesítési volumene a 2025. január-júniusi időszakban jegyzett 794 088-ról 7,2 százalékkal, 736 878-ra csökkent az idei év első felében az eszkalálódó közel-keleti konfliktusok, az amerikai vámok és a kínai piacon fokozódó verseny miatt.

Visszaesés a luxusmárkák közt

Az év első felében az Audi márka eladásai 7,2 százalékkal 727 245 darabra csökkentek, a Bentley 4211 luxusautót szállított ki ügyfeleinek, 13,6 százalékkal kevesebbet a tavalyinál, a Lamborghini értékesítése 4,6 százalékkal 5422-re mérséklődött. A 27 876 eladott Ducati motorkerékpár 7,7 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

Nem lehetnek nyugodtak az Audi háza táján
Nem lehetnek nyugodtak az Audi háza táján
Fotó: DepositPhotos.com

Itthon jól fut az Audi

A magyarországi újautó-piacon 1904 Audi regisztrációjáról számolt be a kizárólagos importőr 2026 első hat hónapjára vonatkozóan, ami 9,6 százalékos bővülés a tavalyi év hasonló időszakához képest. A Porsche Hungaria tájékoztatása szerint az Audi márka részesedése a magyarországi személyautó-piacon 3,7 százalék, a prémium szegmensben 23 százalékos. Csaknem ugyanekkora részt (23,4 százalék) hasít ki a prémium flottaeladásokból is, a Magyarországon eladott Audik 88 százaléka céges vevőhöz kerül. A magyar piacon eladott Audi modellek fele (49,9 százalék) még mindig benzines (mild hibriddel együtt), 9,6 százaléka plugin hibrid (PHEV), és mindössze 6 százaléka tisztán elektromos (BEV). Az idén az A3 modellcsalád volt a legsikeresebb (297 darab) Magyarországon.

Ezért tették szerényebbé az előrejelzést

Az Audi Group közölte azt is, hogy a kihívásokkal teli környezetre, különösen a kínai piacon tapasztalt visszaesésre és kiélezett versenyre, valamint a közel-keleti konfliktus miatti tartós bizonytalanságra tekintettel lefelé módosította a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó előrejelzését: eszerint az Audi jelenleg 58-63 milliárd euró bevételre számít idén, szemben a korábban várt 63-68 milliárd euróval, a bevételarányos működési eredmény pedig várhatóan 5-7 százalék között lesz 2026-ban.

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