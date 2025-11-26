1p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Vállalatok kreatív ipar, divatipar

A Hervis búcsúzik hazánktól

mfor.hu

A sportáru-kereskedelmi lánc eladja magyarországi és romániai leányvállalatait a brit Frasers Groupnak – közölte kedden az anyavállalat.

A brit Frasers Group, korábban Sports Direct, kartelljogi engedélyek megszerzését követően átveszi a Hervis Magyarországot, azaz a Hervis Sport és Divatkereskedelmi Kft.-t 29 üzletével, valamint a Hervis Romániát, azaz a Hervis Sport and Fashion srl.-t 49 üzletével. A Frasers közleménye szerint a munkavállalókat átveszik. A vételárat nem hozták nyilvánosságra – számol be róla az MTI.

A Hervis többi üzlete, valamint az osztrák, szlovén és horvát alkalmazottak nem érintettek ebben a megállapodásban – közölte a Spar Austria tulajdonában lévő áruházlánc.

Tavaly a csoport Ausztriában, Szlovéniában, Magyarországon, Horvátországban és Romániában 227 üzletével több mint 490 millió euró bruttó árbevételt ért el. A Hervis Sport- und Modegesellschaft mbH a 2024-es üzleti évben 43 millió euró veszteséget könyvelt el.

A Hervis Csehországból már 2022-ben kivonult
A Hervis Csehországból már 2022-ben kivonult
Fotó: Wikipédia/Pavel Ševela

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Keszthelyi Erik: Húsz év után is szárnyalhatok a szakmában – Klasszis Podcast

Hisz a biztosítási piac fejlődésében, és tesz is érte. Képzést szervez, integrálja a kis cégeket, és fogyasztóbarát intézkedéseket sürget Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Új nagybank emelkedne fel a pesti tőzsdén

Új nagybank emelkedne fel a pesti tőzsdén

Eladja saját tulajdonában álló részvényeit az MBH Bank. A lakossági befektetőknek 14 munkanapjuk lesz arra, hogy lecsapjanak a 7 százaléknyi tulajdont kitevő részvénycsomagra, papíronként maximum 3848 forintos áron. Az MBH a BUX indexbe kerülést gyorsan elérné, hosszabb távon pedig az OTP-vel egy ligában, a blue chipek között forogna a parketten.

Nem a pénz a baj a magyar fociban, hanem a felcsúti túlsúly

Nem a pénz a baj a magyar fociban, hanem a felcsúti túlsúly

2011, vagyis a TAO-támogatási rendszer bevezetése óta több százmilliárd forint áramlott a magyar labdarúgásba. Ennek ellenére nemrég a fájdalmas emlékű, írek elleni hazai vereséggel eldőlt, hogy 1986 óta még mindig hiába áhítozik arra a magyarországi futballszerető közönség, hogy világbajnokságon szerepeljen a nemzeti tizenegy. A sportfinanszírozási rendszer visszásságairól a Trend FM hétfő reggeli műsorában beszélt újságírónk, aki az adás első felében a három éve padlón lévő vállalati beruházásokról fejtette ki véleményét.

Digitális szülőszobai eseménynapló is van a BioTechUSA Egészségért díjazottjai között

Ünnepélyes gálán adták át a BioTech USA az Egészségért Díjakat a Szépművészeti Múzeumban november 20-án. Az eseményen olyan hazai egészségügyi és köznevelési feladatokat ellátó szervezeteket díjaztak, akik előremutató megoldásaikkal infrastrukturális és oktatási fejlesztéseket valósítanak meg a kizárólag magyar tulajdonban lévő BioTechUSA-cégcsoport tulajdonosai által alapított díj 24 millió forintos támogatásának köszönhetően.

Eladósodott cégek, 150 milliós veszteség – megint érdekességeket árverez a NAV

Megnéztük a NAV céges árveréseit. 

A Zara barcelonai üzlete

Black Friday: Hét európai országban tüntetnek a Zara dolgozói

A kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú napra, fekete péntekre időzítették a Zara dolgozói a demonstrációjukat. A tüntetés az EU négy legnagyobb gazdaságának Zara-üzleteit érinti, emellett Belgium, Luxemburg és Portugália boltjai is leállhatnak a jövő héten.

Az Eli Lilly indianapolisi kutatólaboratóriuma

Új szereplő a világelitben: már ezermilliárd dollárt ér a gyógyszeripari cég

Egyre nagyobb kereslet van a fogyást támogató gyógyszerekre: a Novo Nordisknál is nagyobbra nőtt az Eli Lilly, amelynek részvényei jobban felfutottak az utóbbi időben, mint az S&P 500 értéke.

Változás a 4iG-nél: lemond az egyik igazgatósági tag

Változás a 4iG-nél: lemond az egyik igazgatósági tag

Pedro Vargas Santos David négy évig volt tagja a vállalat igazgatóságának, de a mai nappal leköszönt. A 4iG részvényesei egy decemberi rendkívüli közgyűlésen választják meg az utódját.

A Telekom egyik németországi üzlete. Képünk illusztráció.

Nyugodtabb, komfortosabb ügyintézés: a Magyar Telekom csendes nyitvatartást vezet be

Elsötétíti a digitális képernyőket, és lehalkítja a hangjelzéseket a Magyar Telekom országszerte minden üzletében a hónap utolsó hétfőin. A csendes nyitvatartás 11 és 13 óra között lesz elérhető, a vállalat ezzel az autista ügyfelek számára akadálymentesíti az ügyintézést.

GYSEV már több mint egy évtizede használja a Flirt szerelvénytípust

Lázár János nagyon jó üzletet jelentett be Szolnokon

A GYSEV új Flirt vonatokat vásárol, amelyek 2027-ben érkeznek.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168