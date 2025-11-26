A Hervis búcsúzik hazánktól

A brit Frasers Group, korábban Sports Direct, kartelljogi engedélyek megszerzését követően átveszi a Hervis Magyarországot, azaz a Hervis Sport és Divatkereskedelmi Kft.-t 29 üzletével, valamint a Hervis Romániát, azaz a Hervis Sport and Fashion srl.-t 49 üzletével. A Frasers közleménye szerint a munkavállalókat átveszik. A vételárat nem hozták nyilvánosságra – számol be róla az MTI.

A Hervis többi üzlete, valamint az osztrák, szlovén és horvát alkalmazottak nem érintettek ebben a megállapodásban – közölte a Spar Austria tulajdonában lévő áruházlánc.

Tavaly a csoport Ausztriában, Szlovéniában, Magyarországon, Horvátországban és Romániában 227 üzletével több mint 490 millió euró bruttó árbevételt ért el. A Hervis Sport- und Modegesellschaft mbH a 2024-es üzleti évben 43 millió euró veszteséget könyvelt el.

A Hervis Csehországból már 2022-ben kivonult

Fotó: Wikipédia/Pavel Ševela