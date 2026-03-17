A héten indulhat az új bubi Budapesten, amit Manfrednek hívnak

Hamarosan elektromos közbringák is megjelennek mellettük, tudta meg a Telex szolgáltatótól.

Vörös Norbert, a Manfred Mobilitás ügyvezetője a lap kérdésére elmondta, hogy 1400 kerékpár jelenik meg a napokban a fővárosi Mobi-pontokon, de a kerületekkel is jól haladnak a tárgyalások a hozzájuk tartozó állomások használatáról.

A szolgáltatás becslése szerint szerda-csütörtök körül indulhat, de mindenképpen ezen a héten. A régi Bubi bringák mellett a szolgáltatás része lesz az az 50 Manfred e-bike, ami egy pilot programként eddig a II. kerületben teljesített szolgálatot, valamint új robosztusabb elektromos biciklik is érkeznek.

A pedálos biciklik (azaz a régi Bubik) havi bérleti díja 2500 forint lesz, az elektromos kerékpárokra is érvényes kiterjesztett bérlet pedig havi 5000 forint a tervek szerint. Vörös Norbert szerint éves bérlet is tervben van, ennek ára a tízhavi bérlettel lesz egyenlő.

