Vállalatok Horvátország Mol

A Janaf visszaszólt a Molnak

A horvát csővezetékes vállalat áll elébe bármilyen jogi fórumon való vitának.

„A Janaf kész válaszolni a Mol és a Slovnaft bármilyen feljelentésére az illetékes intézmények előtt. Teljes mértékben az Európai Unió szabályaival, a piaci versenyszabályokkal és a nemzetközi szankciókkal összhangban működünk. Nyitottak vagyunk az Európai Bizottság előtti bármilyen eljárásra, mert ezek objektíven megerősítik a tényeket a szokásos, piaci alapú üzleti tevékenységünkkel kapcsolatban, és továbbra is készen állunk az együttműködésre és a konstruktív párbeszédre” – közölte a Janaf, idézi a horvát Direktno portál.

Dubrovnik, Horvátország. Nem csak a falak erősségében bíznak a horvátok.
Fotó: Pexels/Lucian Petrone

Kiemelték azt is: „A Janaf rendszerein keresztüli szállítási árakat minden partner számára ugyanazon kritériumok alapján alakítjuk ki, egy átlátható és közös folyamatban, amelyben a partnerek ismerik a módszertant. A Mol-csoport azon kísérletei, hogy a Janafot hiteltelenítse a teljesen eltérő olajvezeték-rendszerekkel való elfogadhatatlan összehasonlításokkal, valamint az egységnyi szállítási árak szelektív bemutatásával, csak egy újabb lépést jelentenek az illetékes európai intézmények meggyőzésére irányuló kísérletek sorozatában, hogy (szerintük) nincs más választásuk, mint hagyni, hogy Magyarország és Szlovákia továbbra is profitáljon a kedvezményes árú orosz olajból.”

Indokolatlan nyomást látnak

„A Mol-csoport folyamatosan indokolatlan nyomást próbál gyakorolni a Janafra, valamint az európai intézményekre, egyetlen céllal: hogy továbbra is importálhassa a kedvezményes, szankcionált orosz olajat, amelyen megszokta, hogy magas extraprofitot termeljen. A Janaf eddig megbízható és biztonságos energiapartnernek bizonyult, többek között biztosítva a közép-európai országok zavartalan nyersolaj-ellátását.”

„A Mol-csoport is tisztában van ezzel, mivel a közelmúltban bejelentette kilenc, nem orosz olajjal megrakott tartályhajó érkezését a Janafhoz. Ezek közül négyet már át is vettek az omišalji terminálon, három érkezését márciusra, kettőét pedig áprilisra jelezték. A Janaf a szállítási menetrendnek és a Mol-csoport igényeinek megfelelően továbbra is rendszeresen ellátja Magyarországot és Szlovákiát nyersolajjal, minden nyomásgyakorlástól függetlenül” – zárta közleményét a horvát társaság.

Elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal közelgő megnyitásához kapcsolódó első megemelt, akadálymentes peron a Keleti-pályaudvaron, épp a 13-as vágánynál, éppen péntek 13-án.

A különadó és az árréskorlátozás sokba kerül a cégnek.

Ismét feljelentette a horvát nyersolajszállító csővezeték üzemeltetőjét (JANAF) a Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál, ezúttal „visszaélésszerű árképzési gyakorlata" miatt.

Lendületesen bővült tavaly a hitelezés az Erste Banknál, a működési kiadások viszont gyorsabban nőnek, mint a bevételek. Az adóterhek az idén tovább fokozódnak, hangzott el a bank csütörtöki sajtóeseményén.

Közzétette éves jelentését a médiavállalat.

Csökkenő nyereség és több mint száz megszűnő fiók, de növekvő hitelezés és betétállomány – ilyen volt a bankok 2025-ös éve. 

A legsikeresebb magyar kézilabdacsapat a hazai biztosításközvetítői piac legnagyobb szereplőjével, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-vel folytatja a stratégiai partnerségét, emellett új megállapodást köt a legnagyobb magyar tulajdonban lévő biztosítótársasággal, a CIG Pannónia Biztosítókkal.

Az NNG Kft. 8 milliárd forintot fektet be navigációs megoldásába

A magyar szoftverfejlesztő mesterséges intelligenciával támogatott terméket fejleszt.

Tulajdonosváltás a Vapianónál

Újítások az éttermekben: kovászos pizza és gluténmentes tészta.

Az INA átadta korszerűsített rijekai olajfinomítóját

A kedden avatott mintegy 700 millió eurós beruházás az INA olajipari vállalat történetének legnagyobb egyedi fejlesztése, és a modern Horvátország egyik legjelentősebb ipari beruházása.

