A Janaf visszaszólt a Molnak

„A Janaf kész válaszolni a Mol és a Slovnaft bármilyen feljelentésére az illetékes intézmények előtt. Teljes mértékben az Európai Unió szabályaival, a piaci versenyszabályokkal és a nemzetközi szankciókkal összhangban működünk. Nyitottak vagyunk az Európai Bizottság előtti bármilyen eljárásra, mert ezek objektíven megerősítik a tényeket a szokásos, piaci alapú üzleti tevékenységünkkel kapcsolatban, és továbbra is készen állunk az együttműködésre és a konstruktív párbeszédre” – közölte a Janaf, idézi a horvát Direktno portál.

Kiemelték azt is: „A Janaf rendszerein keresztüli szállítási árakat minden partner számára ugyanazon kritériumok alapján alakítjuk ki, egy átlátható és közös folyamatban, amelyben a partnerek ismerik a módszertant. A Mol-csoport azon kísérletei, hogy a Janafot hiteltelenítse a teljesen eltérő olajvezeték-rendszerekkel való elfogadhatatlan összehasonlításokkal, valamint az egységnyi szállítási árak szelektív bemutatásával, csak egy újabb lépést jelentenek az illetékes európai intézmények meggyőzésére irányuló kísérletek sorozatában, hogy (szerintük) nincs más választásuk, mint hagyni, hogy Magyarország és Szlovákia továbbra is profitáljon a kedvezményes árú orosz olajból.”

Kapcsolódó cikk Megint betelt a pohár a Molnál: feljelentették a horvátokat Visszaélésszerű árképzési gyakorlat?

Indokolatlan nyomást látnak

„A Mol-csoport folyamatosan indokolatlan nyomást próbál gyakorolni a Janafra, valamint az európai intézményekre, egyetlen céllal: hogy továbbra is importálhassa a kedvezményes, szankcionált orosz olajat, amelyen megszokta, hogy magas extraprofitot termeljen. A Janaf eddig megbízható és biztonságos energiapartnernek bizonyult, többek között biztosítva a közép-európai országok zavartalan nyersolaj-ellátását.”

„A Mol-csoport is tisztában van ezzel, mivel a közelmúltban bejelentette kilenc, nem orosz olajjal megrakott tartályhajó érkezését a Janafhoz. Ezek közül négyet már át is vettek az omišalji terminálon, három érkezését márciusra, kettőét pedig áprilisra jelezték. A Janaf a szállítási menetrendnek és a Mol-csoport igényeinek megfelelően továbbra is rendszeresen ellátja Magyarországot és Szlovákiát nyersolajjal, minden nyomásgyakorlástól függetlenül” – zárta közleményét a horvát társaság.