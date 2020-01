A jövő városát a hidrogén hajtja, és nemsokára már költözhető is lesz

A Toyota bemutatta, hogyan képzel el egy olyan települést, ahol egy nap mindannyial élni fogunk, zéró emisszióval, tele robottal, önvezető járművel, internettel - és parkokkal. A Woven Cityre keresztelt koncepcióvárost ráadásul nagyon hamar fel is építenék.

Hidrogénnel működik, önvezető járművektől hemzseg, benne minden robotizált és okos, és nagyszerű kilátás nyílik belőle a Fudzsira, mi az? A jövő városa, legalábbis ahogy azt a Toyota elképzeli. A japán autógyártó a Las Vegas-i CES technológiai expón mutatta be a fenntarthatóváros-koncepcióját, mely választ kíván adni a klímavédelem és a kutatás aktuális slágertémáinak kérdéseire is - ráadásul lehetőleg azonnal.

Akio Toyoda, a Toyota vezetője a Woven City nevű városkoncepció bemutatóján. (Fotó: Reuters) Akio Toyoda, a Toyota vezetője a Woven City nevű városkoncepció bemutatóján. (Fotó: Reuters)

Bezár a gyár, kinyit a jövő

A CES-es előadáson Akio Toyoda, a Toyota vezetője ismertette a koncepciót. Mint elmondta, a várost egy bezárás előtt álló gyáruk területére álmondták meg. 70 hektáron terülne el, a Fudzsi közelében, "futurisztikus közösség" lakná, mely az építészeti-technológiai megoldásoknak köszönhetően nullára csökkentené a járművek és épületek széndioxid-kibocsátását, és az élet nagyjából minden területén összefonódna az internettel.

A cégvezér szerint a város koncepciójának megalkotásánál az volt az alapgondolatuk, hogy a Toyota szerteágazó kutatási területeit, így a mesterséges intelligenciát, a robotikát, az autonóm járműveket ne szeparáltan tartsák, hanem gereblyézzék össze, és egy helyen, egymás szoros kölcsönhatásában tudják folytatni a munkát. És ne szimulált, hanem valódi, élő, lélegző térben.

Ebbe az "élő laboratóriumba" az "egyszerű" lakosok mellett kifejezetten kutatókat is telepítenének. A Woven City első körben 2000 főnek adna otthont, közülük a többség a cég dolgozója lenne. Szabadon tesztelhetnek mindent, amin dolgoznak

Toyoda elmondása szerint nyolc hónapja tervezik, ez a víziójuk:

A város, mint park, a közmű, mint földalatti bázis

A városkoncepció kidolgozásában részt vett az a Bjarke Ingels is, akinek a nevéhez a New York-i 2 World Trade Centre és a Google londoni és San Francisco-i központja is fűződik. Az előadáson szintén felszólaló dán építész szerint "egymásra kapcsolt, autonóm, emissziómentes, és megosztott mobilitási megoldások", melyekre a Woven City épül, rengeteg lehetőséget nyitnak meg a városi élet előtt.

Ingels egy kis betekintést is nyújtott a konkrét újításokba, kezdve az utcákkal. Elmondása szerint ma az átlagos utca egy nagy káosz, úgyhogy ők inkább újragondolták, és háromfelé osztották. Egy sávot adtak a gyors járműveknek, egyet a gyalogosoknak és lassú járműveknek, egy harmadikat pedig csak a gyalogosoknak, ami tulajdonképpen egy parksáv. És minden sávot fasor választ el egymástól. A város szövete 3x3-mas háztömbökből épülne fel.

Ez az újítás nyugalmasabb környezetet teremtene a városlakóknak, egyúttal a négyzetrácsos felépítésből adódó számos, három osztatú kereszteződés miatt ingergazdagabb, tehát fejlesztés szempontjából hasznosabb autonómjármű-tesztpálya is születne így. A tervező elmondása szerint minden háztömb egyszerre lenne lakó- és munkahely. A szállítmányozást a föld alatt oldanák meg, direkben mennének az áruk az épületekhez. Szintén a város alatt kapnának helyet az energiatermelésért felelős hidrogéncellák és a víztisztító rendszer is. A lakosok élete tényleg robot-asszisztált lenne, automatizáltan töltenék nekik újra a hűtőszekrényt, és vinnék le a szemetet, de az okoslakás monitorozná a lakók egészségi állapotát is.

A város teljesen fenntartható lesz, az épületek javarészt fából készülnek, hogy minimalizálják a szénlábnyomot, a tetők pedig napelemekkel lesznek felszerelve, hogy a hidrogéncellák mellett ez is termelje az energiát.

Toyoda azt mondta, a Woven Cityt nyitott városnak tervezik, abban az értelemben, hogy más vállalatokat is szívesen látnak benne: ha kollaborálni akarnak, tárt karokkal várják a tudósokat, kutatókat a világ minden pontjáról. És nem is teketóriáznának sokat a projekt élesben való elindításával: terveik szerint 2021 elején már le is teszik az alapkövét.

(Guardian, Toyota)