A kecskeméti Mercedes-gyár is leáll legalább két hétre

Beütött a home office? Így szervezd meg a távmunkát!

A koronavírus terjedésének megakadályozására bevezetett intézkedések miatt sorra maradnak otthon a cégek munkavállalói, ami nem várt probléma elé állította a vezetőket. A távmunka bevezetésének sok vezető nem örül, mivel ezt szinte azonnal a teljesítmény csökkenésével azonosítja. Teljesen természetes, hogy nem mindenki képes ugyanolyan fegyelmezett teljesítményre otthon, mint a munkahelyén, hiszen rengeteg inger csábít a „lógásra”, és ez hatványozottan érvényesül, ha a gyerekek is otthon vannak az iskolabezárások miatt. De eljöhet az a pillanat, amikor kényszerből így kell dönteni. A jó hír, hogy viszonylag kevés erőforrás befektetésével mindez áthidalható, sőt, a most bevezetett megoldások később is továbbvihetők. A Kvazar.cloud felhőszolgáltató segítségével az alábbiakban mutatjuk, hogy milyen eszközök bevezetését érdemes megfontolni vezetőként és dolgozóként, ha továbbra is szeretnék elérni az év elején kitűzött célokat.