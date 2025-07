A kegyetlen adók mellett is jókora profit maradt a magyar Lidlnél

A versenytársak igen vegyes képet mutatnak, a Spar 2024-ben 24,8 milliárdos mínuszban zárt, az Aldi is 27,4 milliárdos veszteséggel zárta a tavalyi évet, miközben az Auchan 1,2 milliárdos pluszban, a Penny pedig 4,75 milliárdos nyereséggel zárt.

A munkavállalók is jól jártak, a bérköltség ugyanis 25 százalékkal, 13,5 milliárddal emelkedve 67,8 milliárdra nőtt, igaz ez 894-gyel több dolgozó között oszlott meg.

De nemcsak a forgalom, hanem a nyereség tekintetében is ez a helyzet. A Lidl adózott eredménye ugyanis minimális csökkenéssel 26,4 milliárd forint volt (a tavalyi 26,8 után). Közben viszont a cég 11,4 milliárd forinttal többet adózott, 60,7 milliárd forint helyett ugyanis 72,1 milliárdot fizetett be adók formájában.

Magabiztosan piacvezető Magyarországon a Lidl, a nyereség is csak minimálisan csökkent.

