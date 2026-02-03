2p
A KELER rontotta le a BÉT tavalyi eredményét

Csökkent a nettó eredmény a növekvő árbevétel ellenére.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2025. évi előzetes nettó eredménye, amely tartalmazza a KELER Csoport BÉT-re eső eredményét is, közel 5,28 milliárd forint volt, 10 százalékkal kevesebb az előző évinél, miközben saját összbevétele 15 százalékkal 4,36 milliárd forintra nőtt – közölte a BÉT saját honlapján kedden.

A napi átlagos részvénypiaci forgalom 46,6 százalékkal 17,3 milliárd forintra nőtt. A BÉT kereskedési bevételei 39 százalékkal, a kibocsátói díj- és az adatértékesítési bevételek 4-4 százalékkal emelkedtek 2024-hez képest. Az adatértékesítési üzletág 1,3 milliárd forint árbevételt generált.

A BÉT székházában sem feltétlenül boldogok az eredményektől
Fotó: Wikipédia/Soós Bertalan

A BÉT-re 2025. december végével 156 kibocsátó vállalat értékpapírjai vannak bevezetve. Tavaly 100,3 milliárd forint értékben vezettek be részvényt, 1 917,3 milliárd forint értékben vállalati kötvényt és további több mint 155,4 milliárd forint értékben jelzáloglevelet a magyar börzére.

A BÉT kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) értéke 2025-ben 1,692 milliárd forint, 22 százalékkal magasabb az előző évinél. A pénzügyi műveletek eredménye 9 százalékkal 338 millió forintra mérséklődött. A magyar tőzsde kiadásai tavaly 2,669 milliárd forintot tettek ki, 11 százalékkal emelkedtek.

A nem auditált adatokat tartalmazó tájékoztatásból kiolvasható: a nettó eredmény csökkenésének fő oka, hogy a KELER Csoport BÉT-re jutó eredménye 4,084 milliárd forint lett a tavalyi év után, 14 százalékkal kevesebb a megelőző évinél.

A KELER

A KELER Csoport magában 2025-ben 10,2 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el, melyhez hozzájárult a díjbevételek és a kamatjövedelem tervezettnél kedvezőbb alakulása, valamint a működési ráfordításoknál elért megtakarítások. A KELER főtevékenységéből származó jövedelem 21,2 milliárd forint, melynek jelentős része, 14,2 milliárd forint a díjakból és jutalékokból származó bevétel, ami összességében a megelőző év ugyanezen időszakában elért bevételhez képest 650 millió forinttal kedvezőbben alakult. A kamatkülönbözet 6,8 milliárd forint, ez a bázistól minimálisan, 307 millió forinttal elmarad. Az értéktár és a klíringház költségei 2025-ben 11,2 milliárd forintot tettek ki, ami a megelőző év azonos időszakát 1,688 millió forinttal haladta meg.

