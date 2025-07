A KÉSZ Csoport újíthatja fel a budapesti repülőtér kifutópályáit

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A vállalat számtalan kiemelt beruházásban részt vett, többek között a Nemzeti Atlétikai Stadion, a 3-as metró új állomásai, az új Mol Campus, az új OTP székház, MVM Dóm, és még sorolhatnánk, de nemzetközi szinten is egyre aktívabbak. A 2023 őszén erőszakosan elfoglalt Hegyi-Karabah egyik városát például ők építik újjá, Romániában pedig állami segítséggel terjeszkednek. 2025 márciusában ugyanis átadták a KÉSZ Csoport közel 2 milliárd forint értékű beruházásból létrehozott új gyártóegységét a romániai Várfalva község területén, Torda mellett.

A vállalkozás számára nem ismeretlen terep a Budapest Airport, kardinális szereplője az ott zajló beruházásoknak, hiszen 2011-ben például ők húzták fel és adták át a SkyCourt-ot, vagyis az Égi Udvar épületét és a hozzá tartozó beruházást, ami 28 milliárd forintba került. De ők építhették meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálját is, a beruházás értéke több mint 6 milliárd forint volt.

Az új most épülő gyáregység többkomponensű inaktivált vakcinák előállítását, illetve fermentációval antigének termelését végzi majd állatok számára.

A Budapest Airport egyik legújabb beruházásánál a közbeszerzések egyik jól ismert szereplője, a KÉSZ Csoport – amely budapesti, belgrádi és kolozsvári fiókteleppel is rendelkezik – olyan cégeket utasított maga mögé, mint a Bayer Construct Építőipari Zrt., a Belfry PE Kft., az EB Hungary Invest Kft., az EuroAszfalt Építő Kft. és a Swietelsky Magyarország Kft.

