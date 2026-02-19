5p

Vállalatok Adó K&H

A K&H Bank 2025-ben 132 milliárd forint nettó nyereséget ért el

mfor.hu

A bank 100 milliárd forint bank- és extraprofitadót fizetett be.

A K&H dinamikus növekedése minden üzletágában és ügyfélbázisát tekintve is folytatódott – közölte a bank.

  • A K&H Bank adózás utáni eredménye 132 milliárd forint lett, a K&H Biztosító pedig 9,7 milliárd forint nettó eredményt ért el 2025-ben.
  • A bank hitelállománya 10 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, és elérte a 3386 milliárd forintot.
  • Az ügyfélbetétek volumene 6 százalékkal nőtt, a befektetési alapokban kezelt vagyon pedig 17 százalékkal emelkedett 2025 végére.
  • A K&H állampapír-állománya 11 százalékos éves szintű növekedést követően 1583 milliárd forintot tett ki 2025. december 31-én.
  • A K&H Bank ügyfeleinek száma 6 százalékos bővülés után megközelíti az 1,1 milliót.  Az ügyfeleknek több mint 80 százaléka digitálisan aktív.

A K&H 2025-ben nyolcadszor lett Magyarország legjobb bankja. A K&H sorozatban harmadszor nyerte el a „Magyarország legjobb digitális bankja” díjat a Global Banking and Finance Review-tól.  Tavaly a K&H Bank kapta a Euromoney Awards for Excellence 2025 „Magyarország legjobb digitális bankja”, valamint a „Magyarország legjobb fenntarthatósági bankja” díját is.

Kortábban Peter Roebben nyíltan beszélt a nehézségekről is
Fotó: Mfor.hu/Herman Bernadett

Peter Roebben, a K&H Csoport vezérigazgatója az eredményekkel kapcsolatban elmondta: „2025 jelentősen elmaradt a gazdasági növekedéssel kapcsolatos várakozásainktól, és az évet bizonytalanság, valamint váratlan fejlemények jellemezték. Ennek ellenére a K&H ismét bizonyította ellenállóképességét, és sikeres évet zárt: folyamatosan bővülő ügyfélkörünk erős pénzügyi teljesítményt tett lehetővé, munkánkat pedig számos rangos elismeréssel jutalmazták. Valamennyi üzletág jelentős növekedést ért el, az adózás utáni eredményünk pedig 132 milliárd forintot tett ki. A bankadó, az extraprofitadó és egyéb intézkedések továbbra is jelentős hatással voltak a működési költségekre.”

Tavaly a K&H 823 milliárd forint új hitelt folyósított vállalati és lakossági ügyfeleinek. Az ügyfélhitelállomány 10 százalékos bővüléssel 3386 milliárd forintot ért el, az ügyfélbetétek 6 százalékkal 4232 milliárd forintra nőttek, ezen belül a lakossági betétek értéke 12 százalékkal 1554 milliárd forintra emelkedtek. A szeptemberben elindult Otthon Start Program hitelprogramban több mint 285 milliárd forintnyi igényt regisztráltak, ezzel az év végére az új lakáshitel-folyósítások volumene 38 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbi szintet. A támogatott hitelkonstrukciók aránya 80 százalékra emelkedett, ami 14 százalékos piaci részesedést jelent, míg a munkáshitel-állomány piaci részesedése elérte a 14,5 százalékot 2025 végére, a személyi kölcsönök volumene pedig 40 százalékkal nőtt 2025-ben – teszi hozzá az MTI.

A tájékoztatás szerint közel 387 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket a Széchenyi Kártya Programban tavaly, a projektfinanszírozási állomány 437 milliárd forintot tett ki, ami 12 százalék feletti piaci részesedést jelent. A Demján Sándor programban a K&H mintegy 82 milliárd forintra kötött szerződéseket, ami 16 százalékos piaci részesedésnek felel meg. A lízingportfólió meghaladta a 120 milliárd forintot, az új kihelyezések volumene az 53 milliárd forintot.

Az ügyfelek több mint 80 százaléka digitálisan aktív, a mobilbanki felhasználók száma átlépte a 700 ezret. A havi mobilbanki belépések száma meghaladja a 14 milliót, az ügyfelek pedig havonta összesen 2,7 millió tranzakciót végeznek és az új lakossági számlák mintegy 60 százalékát már digitálisan nyitják meg – közölték. Egy év alatt több mint 1,7 millió beszélgetést indítottak a K&H ügyfelei a Kate nevű, mesterséges intelligencia alapú digitális pénzügyi asszisztenssel, ami már közel 400 funkciót kínál. A funkciók háromnegyedét már teljes mértékben autonóm módon képes ellátni Kate, ezzel 26 teljes munkaidős munkavállaló teljesítményének felel meg. A telefonos csalások visszaszorítása érdekében push értesítést küldenek a mobilalkalmazásban, amikor a bank munkatársai keresik telefonon az ügyfélt – hívták fel a figyelmet.

A bank saját tőkéje 732 milliárd forint, mérlegfőösszege 6211 milliárd forint volt 2025 végén, a biztosító esetében pedig 47,5 milliárd, illetve 239,8 milliárd forint.

A biztosító

A K&H Biztosító 9,7 milliárd forintos nyereséggel zárta az évet, 3,4 milliárd forint extraprofitadó befizetése után.

Evgeni Benbasat, a K&H Biztosító vezérigazgatója hozzátette: „2024 azonos időszakában az egész évre eső extraprofitadó hatására a nettó eredmény 4,2 milliárd forint volt. A nem-életbiztosítási területen a díjbevétel 6 százalékkal nőtt éves összevetésben, és elérte a 79,1 milliárd forintot. Valamennyi üzletág tartós növekedést mutatott. Az életbiztosítási üzletág is erős teljesítményt nyújtott a célzott termékkategóriákban, és 19 százalékkal bővült éves alapon, elsősorban a rendszeres unit-linked nyugdíj- és nem nyugdíjcélú termékek, a rendszeres kockázati biztosítások, valamint az egyszeri díjas unit-linked értékesítés növekedésének köszönhetően.”

 

