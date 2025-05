A K&H majdnem minden profitját elvitte az állam

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

A jelzáloghitelek és a fogyasztási hitelek iránt is igen élénk volt a kereslet, és mind hiteleink, mind betéteink állománya a piaci mértéket meghaladó mértékben nőtt. Ugyanakkor az üzleti ügyfelek befektetési étvágya és kedve jelenleg korlátozott, a vállalati hitelek iránti kereslet pedig visszafogott volt. A K&H Bank adózás utáni nyeresége csökkent az előző év azonos időszakához képest a magasabb banki adók, a lényegében változatlan kamatbevételek és az intenzív informatikai beruházásaink hatására.

Közzétette első negyedéves eredményét a K&H Csoport. A K&H Bank adózás utáni eredménye 8 milliárd forint lett, a K&H Biztosító pedig 0,8 milliárd forint nettó eredményt ért el 2025 első negyedévében. Peter Roebben, a K&H Csoport vezérigazgatója az eredményekkel kapcsolatban elmondta: „A kihívást jelentő gazdasági körülmények, a magyar gazdaságot az első negyedévben jellemző szerény növekedési adatok és a vártnál magasabb infláció ellenére a K&H 2025 első negyedévében is kiváló üzleti teljesítményt nyújtott.

