2p
Vállalatok Bank Piaci elemzés K&H Németh Dávid Orbán Viktor

A K&H szembeszáll Orbán Viktor értelmezésével, megvédi elemzőjét

mfor.hu

A bank szakemberének hétfőn elhangzott szavait a bank szerint félreértelmezték.

November 3-án hétfőn és november 4-én kedden több magyar médium is tévesen interpretálta Németh Dávid, a K&H vezető elemzőjének hétfői sajtótájékoztatón ismertetett makrogazdasági helyzetértékelését. Éppen ezért a K&H a félreértések elkerülése végett megismétli állásfoglalását – és elküldte közleményét szerkesztőségünkbe, amelyet változtatás nélkül alább közlünk.

Németh Dávidot a K&H elenzőjét csak részben értették, ha értették
Németh Dávidot a K&H elenzőjét csak részben értették, ha értették
Fotó: archív

Németh Dávid hétfőn arról beszélt, hogy költségvetés 2024-ben még jó helyzetben volt, az elsődleges – kamatkiadások nélküli – egyenleg ugyanis egyensúlyt mutatott. A jelenlegi kilátások alapján 2026 végére azonban a GDP 2-2,5 százalékára növekedhet az elsődleges hiány, a 3,5 százalékos kamatkiadásokkal együtt a teljes deficit már 6 százalék lenne, abban az esetben, ha nem történnek intézkedések. Amennyiben ezek elmaradnak, akkor a hitelminősítő intézetek leronthatják a magyar osztályzatot.

A K&H független pénzintézetként kiemelten hangsúlyozza, hogy bármelyik politikai erő nyeri meg a jövő áprilisi országgyűlési választásokat, a kedvezőtlenebb hitelminősítés elkerülése érdekében lehet szükség a kiigazításokra.

Németh Dávid a sajtótájékoztatón pusztán példákat említett arra, hogy milyen lépések jöhetnek szóba az egyensúly helyreállítása érdekében.

A K&H független pénzintézet, ennek megfelelően a működésének és üzletpolitikájának alapvetése, egyben szerves része, hogy szigorúan csakis és kizárólag üzleti, valamint gazdasági eseményeket, változásokat kommentál, ez pedig egyben azt is jelenti: politikai véleményt soha, semmilyen esetben nem nyilvánít.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Fizet a hazai vállalatok több mint fele, ha zsarolóvírus-támadás éri

Fizet a hazai vállalatok több mint fele, ha zsarolóvírus-támadás éri

A Sophos „State of Ransomware in Retail 2025” kutatása szerint a közép-európai, köztük magyarországi kiskereskedelmi cégek 55 százaléka fizetett váltságdíjat, miután zsarolóvírus-támadás érte őket.

Novembertől egy jól működő szolgáltatást csináltak ki

A kormány túl szigorú volt? Olyan lépésre fáztak rá a magyar cégek, amit az EU sem kért

Kevesebb figyelmet kapó, ám annál fontosabb változást hozott november elseje, amely a cégek számára rendkívüli kellemetlenségekkel jár.

Az első év végén piacvezető szerepre tör a One

Januárban lesz egy éves a One, de a márkát már nyár végén többen említették a piackutatóknak, mint a korábbi Digit, vagy a Vodafone-t. Néhány hónap alatt 35 százalékkal növelték a vezetékes internetszolgáltatásuk értékesítését, és hamarosan bevezetnék az 5,5G-t.

Új fúzió: itt az MVM ONEnergy

November 1-én MVM ONEnergy Zrt. néven kezdte meg tevékenységét az MVM Csoport villamosenergia- és földgáz-trading és -nagykereskedelmi vállalata, amely Magyarország legnagyobb energia-nagykereskedőjeként működik tovább – tájékoztatta a társaság az MTI-t hétfőn.

Végh Richárd, KAVOSZ

Megvan a Kavosz új vezérigazgatója

Hétfőtől Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) korábbi elnök-vezérigazgatója tölti be a Kavosz Zrt. vezérigazgatói pozícióját, közölte a cég.

A 4iG elnöke az egyiptomi elnökkel tárgyalt a digitális együttműködésről

Jászai Gellért – úgyis mint a Nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet – Orbán Viktor delegációjának tagjaként részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitó ünnepségén.

Gyros

Gondok voltak a tisztasággal, ezért országos razzia indul a gyrososoknál

Az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírások betartása, a nyomonkövethetőség biztosítása és a megfelelő konyhatechnológia alkalmazása érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos ellenőrzést rendelt el a gyrost árusító éttermekben és büfékben.

Omoda

Berobbantak a magyar piacra a kínai autók, terjeszkedik a forgalmazó

Megkezdte a terjeszkedést a közép-kelet-európai régióban az Omoda és Jaecoo autómárka magyarországi importőre, a Genius Automotive Europe Kft.: október végén elindította a romániai piacon a kínai Chery Group két márkájának forgalmazását, decemberben pedig Bulgáriában vezeti be őket – tájékoztatta a társaság az MTI-t.

Ütközőzóna lettünk: nemcsak a Temuval, hanem a török, lengyel és cseh szereplőkkel is meg kell küzdenünk

Ütközőzóna lettünk: nemcsak a Temuval, hanem a török, lengyel és cseh szereplőkkel is meg kell küzdenünk

Erősen mínuszos a magyarországi digitális kereskedelmi forgalom. Ez azt jelenti, hogy jóval több pénz áramlik ki az országból a külföldi webshopokban elvásárolt forintjainkból, mint amennyi beérkezik a hazai tulajdonú, online áruházakban elköltött összegekből. Magyarországon nemcsak a kínai szereplőkkel kell megküzdenünk, hanem a régiós passzátszelet fújó cseh és lengyel versenytársakkal is.

Nagy felvásárlásra készülhet a Netflix, az HBO-t is bekebelezheti

Nagy felvásárlásra készülhet a Netflix, az HBO-t is bekebelezheti

A Reuters értesülései szerint a Netflix mérlegeli a Warner Bros Discovery stúdió- és streaming üzletágának megvásárlását.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168