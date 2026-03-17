A Knaus Tabbert ötven új munkahelyet hoz létre Nagyorosziban

A lakóautókat gyártó német cég 2,2 milliárd forint értékű kapacitásbővítést hajt végre, amihez a kormányzat 216 millió forint támogatást nyújt, így segítve elő ötven új munkahely létrehozását – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Nógrád megyei községben, amiről az MTI is beszámolt.

A miniszter kiemelte, hogy a projekt nyomán a maga területén az európai piac egyik vezetőjének számító vállalat gyártási teljesítményének immár a fele Nagyoroszihoz kapcsolódik majd. Majd arra is kitért, hogy az itt előállított járművek gyakorlatilag mind a külpiacokon fognak értékesítésre kerülni.