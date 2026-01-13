2p

Vállalatok Állami támogatás

A kormány és az EU is tisztán szereti – indulhatnak az új pályázatok

mfor.hu

Az Európai Bizottság jóváhagyása után Magyarország az elsők között vezeti be a tiszta ipari megállapodást kiegészítő támogatási rendszert (CISAF) – közölte a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség kedden.

A tiszta ipari megállapodást kiegészítő támogatási rendszer (CISAF) lehetővé teszi, hogy Magyarország vissza nem térítendő állami támogatást nyújtson olyan beruházásokhoz, amelyek előmozdítják a tiszta technológiák és a tiszta energia fejlesztését. A támogatás kiterjed a nettó zéró kibocsátási célt szolgáló iparról szóló rendelet (Net Zero Industry Act – NZIA) hatálya alá tartozó termékek – például napelemrendszerek, hőenergiatároló rendszerek és geotermikus erőművek -– gyártására, az ezekhez kapcsolódó kulcsfontosságú alkatrészek előállítására, valamint a szükséges kritikus nyersanyagok termelésére vagy visszanyerésére – foglalja össze az MTI.

A képen látható geotermikus erőmű illusztráció
A képen látható geotermikus erőmű illusztráció
Fotó: DepositPhotos.com

A támogatás 2030. december 31-ig Magyarország teljes területén elérhető azon vállalkozások számára, amelyek támogatás hiányában igazolhatóan az Európai Gazdasági Térségen kívül valósították volna meg beruházásukat.

A program részletes feltételeit tartalmazó támogatási útmutató hamarosan megjelenik és további információkkal a HIPA szolgál az érdeklő cégek számára.

