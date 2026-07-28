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Vállalatok Dunaferr Kapitány István

A kormány is foglalkozik a Dunaferr ügyével, a nyár végén születhet döntés

mfor.hu

A nyár végére dől el, mit tervez a kormány a dunaújvárosi vas- és acéltermeléssel – tudta meg a Világgazdaság a Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól.

Piaci hírek szerint továbbra is vannak érdeklődők a dunaújvárosi acélgyártás valamilyen formában való továbbvitele iránt, de erről hivatalos tájékoztatás, megerősítés nincs. A hajdani ISD Dunaferr leány- és utódvállalatai 2022 óta felszámolás alatt állnak – írja a vg.hu.

A Dunaferr legutolsó tulajdonosa az indiai Liberty volt, ez vitte padlóra a már hozzá is új cégekbe szerezve került dunaújvárosi társaságot. 

Találgatások és meg nem erősített, értesülések szintjén tavaly arról is lehetett hallani, hogy esetleg a Mol vagy a magyar állam lesz a vasmű megmentője, és felmerült kínai befektető esetleges megjelenése is. Ezzel kapcsolatban tavaly októberben a Duol tett fel kérdéseket a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökének. Magyar Zoltán ugyan üdvözölt minden új lehetőséget, de megerősíteni egyiket sem tudta.

A Dunaferr egyébként ma Dunai Vasmű néven fut, de ez nem hivatalos elnevezés. A vállalatot az alapítása és 1984 között hívták így. Dunaújvárosban, később pedig országosan is azért tértek vissza az eredeti név használatához, mert ez takarja a dunaújvárosi valamikori acélipari tevékenység egészét.

A nyár végére készülhet el a megoldási terv

A Világgazdaság megkérdezte a Gazdasági és Energetikai minisztériumot a vasmű jövőjéről és arról, hogy a vasmű erőműve esetleg tovább működik a város energiaellátása érdekében. A válasz szerint

„A kormány a közszolgáltatási szerződés többszöri meghosszabbításával hárította el a Dunai Vasmű területén fenyegető iparbiztonsági kockázatot és a környezeti károkozás veszélyét. A feladat finanszírozásához két ütemben eddig összesen 1,82 milliárd forint költségvetési forrást biztosított. Az ágazat jövőképét a készülő nemzeti acélipari stratégia fogja meghatározni.” 

A cselekvési tervet is tartalmazó szakpolitikai dokumentum összeállításán nyár végi határidővel dolgozik a minisztérium.

A lap azért érdeklődött külön is a vasmű erőművének sorsáról, mert néhány napja kiderült: a korábbi tervekkel ellentétében mégsem küldik el a körülbelül 300 fős ISD Power mintegy 150 dolgozóját. Szükség van rájuk az erőmű létesítményeinek fenntartásához.

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