A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Vállalatok Élelmiszeripar, agrárium

A kormány megmentheti Kósa Lajos rokonának agrárcégét

mfor.hu

Nyakig ül az adósságban a Bászna Gabona Zrt., amelynél sikkasztás miatt nyomoz a rendőrség.

A 24.hu megtudta: öt különböző banknak – köztük a Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó MBH Banknak is – tartozik a társaság. A fideszes Kósa Lajos rokonának tulajdonában álló Bászna Gabona Zrt. ellen tavaly decemberben születtek büntetőfeljelentések, miután az ügyfelek hiába követelik rajta a pénzt és az általuk tárolt mezőgazdasági terményeket. 

A lap cikke szerint az elmúlt négy évből 54 hitelügylet van bejegyezve a társasághoz a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Hitelbiztosítéki Nyilvántartása alapján, ezek többsége mezőgazdasági munkagépek lízingeléséről szól – teszi hozzá a HVG.

Nagy István agrárminiszter arat
Nagy István agrárminiszter arat
Fotó: Agrárminisztérium

A legnagyobb finanszírozó Mészáros Lőrinc MBH Csoportjához tartozó Euroleasing Zrt. lehet, az összes lízingügylet több mit felét ők jegyzik jogosultként, de érintett többek között az MBH Bank és az OTP Csoporthoz tartozó Merkantil Bank is.

A 24.hu az utolsó elérhető mérlegadatok alapján azt írja, hogy a társaság 9 milliárdos eszközállománya mellett több mint 7 milliárdos kötelezettségállományt görgetett maga előtt, míg a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) szerint a céggel szemben fennálló követelésállomány meghaladja a 10 milliárd forintot.

Érkezik az állami segítség

Ennek azért van jelentősége, mert Nagy István agrárminiszter kedden jelentette be, hogy a cég várható csődje esetén kártalanítják a gazdákat és a kis- és közepes vállalkozókat.

A magyar kormány és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megmenti a bajba jutott gazdákat, a csődbe ment Bászna Gabona Zrt. miatt ellehetetlenült termelők kártalanításra számíthatnak – hangsúlyozza a NAK közleményében, amelyet azt követően juttatott el az MTI-hez, hogy a kamara elnöke, Papp Zsolt szerdán kormányzati képviselőkkel tárgyalt a Bászna Gabona Zrt. által megkárosított termelők ügyéről. Papp Zsolt kiemelte: a magyar kormány – mint oly sok helyzetben –, most is a magyar termelők mellett áll.

A miniszter szerint a kárpótláshoz fedezetet biztosít a felszámolási eljárásban lefoglalásra kerülő vagyon és a „kormány helytállása”. Azonban a nyilvánosan elérhető adatok alapján gyaníthatóan inkább az utóbbira lesz szükség – érvel a 24.hu.

