A Kormányhivatal szerint a Samsung gödi gyára nem volt veszélyes a környezetre

A Pest Vármegyei Kormányhivatal szerint valótlanságokat tartalmaz a Telex hétfői cikke.

Telex szerint korábban súlyosan mérgező, rákkeltő anyagokat találtak a gödi Samsung-gyár levegőjében, és emiatt a kormány a titkosszolgálatokkal jelentést készíttetett 2023-ban, mert arra gyanakodtak, hogy a vállalat vezetősége elhallgatja a valós adatokat. Hogy a kormányhivatal szerint pontosan mi nem igaz a Telex cikkében, azt nem részletezték – írja a 444.

A kormányhivatal keddi közleményében arról írt, hogy „mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét”.

A kormányhivatal azt állítja, rendszeresen ellenőrzi a gyárat és politikai befolyástól mentesen mindig eljár a szabálytalanságokkal szemben. A kormányhivatal közlése szerint jogsértés esetén „a jogszabályokban rögzített intézkedéseket teszi meg, illetve szükség esetén szankcionálja a vállalatot, munkavállaló veszélyeztetése esetén pedig a legszigorúbban jár el.” Ez az akkori törvények szerint kiszabható 10 millió forintos büntetést jelentette, amit később Nagy Márton kezdeményezésére 100 millióra emeltek.

A kormányhivatal közleménye szerint „a Samsung gyár működése nem veszélyeztette a környezetet”.

Azt is hozzáteszik, hogy „a Kúria 2026. február 3-án kelt döntésének értelmében a gyár az egységes környezethasználati engedélyét visszakapja; működését tovább folytathatja”.

A gyár környezethasználati engedélyét tavaly november végén semmisítette meg a bíróság, a gyár azonban nem állt le. Ezt az akkugyártásért felelős Energiaügyi Minisztérium azzal indokolta, hogy csökkentett üzemmódban működhet tovább a gyár – fűzi hozzá a 444.

 

