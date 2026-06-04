A kormányváltás ellenére is megkezdődött a Balog Zoltán nevével fémjelzett Erzsébet-táborok nyári szezonja

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 2025-ben is jelentős, 10,6 milliárd forintos állami támogatást, és 201 milliós, az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás kapott – ez derül ki a nemrégiben leadott beszámolójukból.

Ezen felül cél szerinti juttatásokra még 6,4 milliárdot kaptak a tábori rendezvények anyag- és utazási költségeire, egységcsomagjaira.

Ez összesen 17,2 milliárd forint.

A dokumentumban az is látható, hogy a 2024-es 74 milliós veszteségét az alapítvány átfordította 51 millió forintos nyereségbe.

Az alapítvány kuratóriuma – melynek egyik tagja Balog Zoltán püspök, aki nemrégiben Facebook-on szólalt meg a Tisza-kormány által újra elővett kegyelmi ügy kapcsán, miszerint semmi új mondanivalója nincs már -, tavaly 235 milliót (31 millióval többet, mint 2024-ben), míg a felügyelőbizottság 48 milliót kapott 2025-ben.

Arról is írnak, hogy a szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma egy év alatt 5693 főről 8 239 főre nőtt az Erzsébet-táborokban.

Eddig az állami támogatásból dotálták az Erzsébet táborokat. De mi lesz a kormányváltás után?

Fotó: MTI

Az alapítvány évek óta nyári élménytáborokat, családi hétvégéket, tavaszi és őszi osztálykirándulásokat, Erzsébet-karácsonyokat, az erdélyi Ivón nyári élménytáborokat és szintén az erdélyi helyszínen őszi osztálykirándulásokat, valamint családi- és lélekgyógyító, illetve mentális gyógyító Szent Erzsébet-táborokat szervez az államtól kapott helyszíneken – ingyenes ellátással.

Ám a választások utáni kormányváltás után felmerül a kérdés, mi lesz a táborok sorsa a központi támogatások megszűnésével. Kérdésünkre az alapítvány optimista válaszában azt írta lapunknak, hogy:

„Az Erzsébet Alapítvány az éves szakmai ütemterv szerint szervezi a 2026-os Erzsébet-táborokat. A tavaszi osztálykirándulások május 18-án kezdődtek, a nyári táborok első turnusai pedig június 21-én indulnak. A balatoni – zánkai és fonyódligeti –, valamint az erdélyi nyári táborozásra a jelentkezés lezárult, az iskolák már meg is kapták az értesítést a pályázatok eredményéről. A zalaszabari Erzsébet-táborban 2026-ban is beteg gyermekek számára szervez gyógyító táborokat az alapítvány. Az Erzsébet-táborokban idén is több tízezer gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított”.

Arról, hogy a kormányváltás miatt elzáródó pénzcsapok következtében pontosan milyen jövőt képzelnek el az idei év után, vagy hogyan érintheti az alapítvány jövőjét a kegyelmi ügy folyamatban lévő nyomozása Balog Zoltán érintettsége miatt, nem részletezték.

Ugyanakkor a beszámoló kitér arra, hogy az Erzsébet Táborok Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

Kapcsolódó cikk Önmagának írhatott ki közbeszerzéseket a Balog Zoltán nevével fémjelzett alapítvány Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány közbeszerzéseit nem más, mint saját cége, az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Kft. nyerte meg.

Brutális bevétellel zárta a tavalyi évet az alapítvány cége

Mindeközben az alapítvány tulajdonában álló, egy év alatt 169 főről 209 főre duzzadt kollektívát foglalkoztató Erzsébet Gyermek és Ifjúsági Táborok Kft. az elmúlt öt év legmagasabb nettó árbevételét érte el: a korábbi 4,9 milliárdról 6,4 milliárd forintra növelte forgalmát, ennek köszönhetően a 2024-es 3,6 milliós nyereségét 24,8 millió forintra hízlalta.

Ezen kívül a társaság tovább növelte saját tőkéjét, 500,3 millióról 525 millió forintra.

Beszámolójukban azt írják, hogy az Erzsébet Alapítvány és az Erzsébet Táborok Kft. között 2024. szeptember 9-én ingatlan haszonkölcsön-szerződések jöttek létre, melyek értelmében az Erzsébet Alapítvány a kizárólagos tulajdonát képező Zánkai Erzsébet-tábor, Fonyódligeti Erzsébet-tábor és Zalaszabari Erzsébet-tábor ingatlanjait, az ingatlanokon található felépítményeket, valamint az ingatlanok alkotórészeit és tartozékait ingatlan haszonkölcsön-szerződés keretében az Erzsébet Táborok Kft. használatába adta.

Így tehát a haszonkölcsön-szerződések 2028. december 31. napjáig teremtik meg az alapot az Erzsébet Táborok Kft. részére ezen ingatlanok használatára.

Tavaly év elején arról Kapcsolódó cikk Önmagának írhatott ki közbeszerzéseket a Balog Zoltán nevével fémjelzett alapítvány Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány közbeszerzéseit nem más, mint saját cége, az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Kft. nyerte meg. , hogy az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány gyermeküdültetési szolgáltatásokra kiírt közbeszerzéseit nem más, mint saját cége, az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Kft. nyerte meg. Idén az utolsó közbeszerzési felhívásuk egyébként buszbérleti szolgáltatásokra szólt, melynek jelentkezési határidejét egyszer már kitolták, ám a nyertest még nem hirdették ki.