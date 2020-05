A koronavírus a Magyar Telekomot sem kímélte

A nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) alapján készült, konszolidált gyorsjelentés szerint az adózott eredménye viszont a 2019 első negyedévi 4,0 milliárd forintról 0,8 milliárd forint veszteségbe fordult 2020 első negyedévében, mivel a forint jelentősen gyengült az euróval szemben, ami a nettó pénzügyi eredmények romlásához vezetett - írták.

"Szigorú közösségi távolságtartási szabályokat vezettünk be a csoporton belül és jelenleg kollégáink közel 80 százaléka otthonról dolgozik" - olvasható Rékasi Tibor vezérigazgató véleménye a lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményben. "Bár a legtöbb értékesítési pontunk továbbra is üzemel, jelentősen korlátoztuk üzleteinkben az ügyfélforgalmat. Telefonos és online ügyfélszolgálataink sikeresen kezelik az ennek következtében megnövekedett ügyfélmegkereséseket. Annak érdekében, hogy segítsük ügyfeleinket ebben a nehéz időszakban, ingyenes mobil adatforgalmat és TV tartalmakat, többféle kedvezményes árú laptopot és táblagépet, a társadalom legsebezhetőbb tagjai számára ingyenes vezetékes hívást, valamint a pénzügyi nehézségekkel küzdő ügyfelek számára fizetési átütemezést biztosítunk.

Ebben, az eddig példa nélküli válságban, a digitalizáció kiemelkedően fontossá vált és hálózataink kritikus szerepet töltenek be a vállalkozások és családok összekapcsolásában. Hálózataink megbízható és biztonságos működésének biztosítása érdekében folyamatos beruházásokkal fejlesztjük infrastruktúránkat. Optikai hálózatunk bővítése továbbra is kulcsfontosságú marad, 2019 első negyedévéhez képest az ilyen típusú beruházásokra fordított capex összegét kétszeresére növeltük. Az 5G és mobil szélessávú szolgáltatási célú frekvencia licenszek megvásárlását követően, április elején elindítottuk kereskedelmi 5G szolgáltatásunkat, és célunk a lefedettség folyamatos növelése az elkövetkező hónapok során.

A COVID-19 járvány miatt a negyedév vége felé jelentkező negatív hatások ellenére, a kereskedelmi és stratégiai prioritásaink folyamatos fókuszban tartásának köszönhetően, az összbevétel és az EBITDA is az előző évhez képest közel változatlan szinten maradt.

Előretekintve, a jelenlegi válság pénzügyi eredményeinkre gyakorolt pontos hatása ugyan még bizonytalan, de távközlési szolgáltatóként a szolgáltatásaink iránti kereslet jelentős marad. A járvány kezdete óta a hang- és adatforgalom emelkedését tapasztaljuk vezetékes és mobil hálózatunkon egyaránt, míg a nemzetközi roaming szintjének csökkenését. Ugyanakkor a közösségi távolságtartási intézkedések az IT szolgáltatások iránti keresletet is átalakították, a vállalkozások a digitalizációjukat elősegítő projekteket keresik leginkább. Ezek a projektek hosszú távon ugyan rendkívül fontosak, de jelenlegi nyereségességünkhöz csak kisebb mértékben járulnak hozzá. Továbbá, a magasabb forgalom, valamint a forintárfolyam gyengülés eredményeként költségeink megemelkedésére számítunk, mely kedvezőtlen hatással lesz nyereségességünkre. Annak érdekében, hogy ezen folyamatok teljesítményünkre gyakorolt hatásait enyhítsük, további költségcsökkentési intézkedéseket vezetünk be, melyek segíthetik a teljes évre vonatkozó pénzügyi célitűzéseink eléréséért tett erőfeszítéseinket.

A korlátozás időtartamának és gazdaságra gyakorolt hatásának nagy bizonytalanságára való tekintettel továbbra is nagy figyelemmel követjük a járvány működésünkre gyakorolt hatását, melyről, a helyzet előrehaladtával további tájékoztatást fogunk nyújtani” - jelentette ki Rékasi Tibor.