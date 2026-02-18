4p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Vállalatok

A kortizolszint szabályozása és a mentális állóképesség fokozása ashwagandha segítségével

A stressz a mindennapok szerves része. A folyamatos készenlét, a szoros határidők és a döntéshozatali kényszer azonban olyan láthatatlan biológiai folyamatokat indít el a szervezetben, amelyek hosszú távon hatással lehetnek a teljesítőképességre is. Ebben a folyamatban fontos szerepet játszhat a stresszhormonként emlegetett kortizol egyensúly felborulása is.

Az Ashwagandha a természetes gyógyászatban régóta alkalmazott adaptogén gyógynövény, ami a kutatások alapján támogathatja a szervezet stresszhez való alkalmazkodását, és egyes vizsgálatok szerint hozzájárulhat a kiegyensúlyozottabb kortizolszint fenntartásához is.

Amikor a kortizol átveszi az irányítást

Ismerős az az érzés, amikor az egész napos pörgés után a fáradtság ellenére, az agy egyszerűen képtelen kikapcsolni? Ez a jelenség a legtöbbször a krónikusan magas kortizolszint következménye, és messze túlmutat a mentális fegyelem kérdésén.

A kortizol alapvetően létfontosságú hormon: vészélyhelyzetben segít a szervezet energiatartalékainak mozgósításában. A gond ott kezdődik, hogy a modern ember szervezete a megválaszolatlan e-maileket és a tárgyalási feszültséget is „életveszélyként” kódolja. Ha ez az állapot tartóssá válik, előbb-utóbb megjelennek a következmények is: alvászavarok, ingerlékenység, teljesítménycsökkenés. Vagyis éppen azt a mentális élességet veszítjük el, amelyre a munkánkban a legnagyobb szükségünk lenne.

 

Ashwagandha: Az idegrendszer svájci bicskája

A megoldás a belső egyensúly tudatos helyreállításában rejlik – és itt kaphat központi szerepet az ájurvédikus gyógyászat egyik legfontosabb gyógynövénye, a modern tudományban adaptogénként számon tartott ashwagandha (Withania somnifera).
Az adaptogének különlegessége, hogy a változó környezeti hatásokhoz mérten képesek harmonizálni a szervezet működését.

Az ashwagandha egyfajta biológiai szabályozóként működik: segíthet optimalizálni a kortizolszintet, ezzel támogatva a szervezet természetes stressztűrő képességét. Rendszeres használata hozzájárulhat a belső nyugalom megőrzéséhez és a vitalitás fenntartásához még a feszültebb időszakokban is. Ez a kettős hatás teszi lehetővé, hogy egyszerre maradjunk higgadtabbak és energikusabbak – ami az üzleti életben kevés dologról mondható el.

Mentális állóképesség és minőségi regeneráció

Az üzleti döntéshozók számára a mentális állóképesség az egyik legfontosabb erőforrás. Az ashwagandha támogathatja a testi és szellemi frissesség mellett a mentális fókuszáltság fenntartását, miközben segítheti a szervezet esti, pihenő üzemmódba történő átállását. Ennek köszönhetően az éjszakai regeneráció mélyebbé és hatékonyabbá válhat.

A reggeli ébredés így egy produktív nap kezdetét jelentheti a kora reggeli kimerültség érzése helyett. A tudatos tápanyagpótlás ebben a folyamatban egyfajta stratégiai befektetés, ami hosszú távon, a kiegyensúlyozott teljesítményben térül meg.

Tudatos választás a fenntartható sikerért

A mentális teljesítmény csúcsán maradni hosszú távú elköteleződést igényel. Ahogy a precíz munkavégzéshez megbízható eszközökre van szükség, úgy a szervezetünk támogatása is szakértő odafigyelést érdemel. Az ashwagandha kiválasztásakor a garantált hatóanyag-tartalmú (withanolidokban gazdag), adalékanyag- mentes készítményeket érdemes előnyben részesíteni.

Ha szeretne mélyebben megismerkedni az adaptogének világával, vagy prémium minőségű étrend-kiegészítőket keres, nézzen körül a Vitaminbolt.hu válogatott kínálatában. A gondosan összeállított termékpaletta segíthet abban, hogy a stressz ne akadálya, hanem a mindennapi siker kézben tartható része legyen.

(x)

Micsoda fordulat: megalakult a szakszervezet a gödi Samsungban

A Samsung SDI gödi gyárában szakszervezeti alapszervezet alakult, néhány órával azt követően, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) akcióba lépett a városban, segélyvonalat hozott létre a dolgozók támogatására – írja a 24.hu.

Meg fog lepődni, mennyivel emelkedett a fizikai munkások bére januárban

2025 decemberéhez képest idén januárban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedett a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére a Trenkwalder közel 5 ezer fő béradatait feldolgozó elemzése szerint. A fizikai dolgozók 21 százaléka részesült 10 százalék feletti béremelésben, miközben 36 százalékuknak nem változott a bére az előző hónaphoz képest.

Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyárban

A rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés ügyében indított büntetőeljárást.

Fontos bejelentések érkeztek a Masterplasttól: teljesen átalakul a gyártás

Jelentős átalakításról döntött a Masterplast szigetelőanyag-gyártási portfóliójának áttekintése után a cég igazgatótanácsa, így a stabilabb eredményességet és megtérülést biztosító technológiák és telephelyek kerülnek előtérbe. Fejlesztik az EPS és az üveggyapot gyártását, lemondanak a kőzetgyapot gyártásáról – közölte a társaság kedden az MTI-vel.

Szakszervezet alakult a gödi akkugyárban

Az erről szóló tájékoztatást még kedden elküldték a Samsungnak.

A 4iG teljesen megszerezte az ACE Network céget

Lezárult a felvásárlás.

Óriási robbanás a gödi gyárban – Magyar Péter titokzatos videót osztott meg

Egy 2018-as robbanást mutatott be a Tisza Párt elnöke. 

Lehangoló évkezdés a magyar cégvilágban

Három éve folyamatosan csökken az új vállalkozások száma Magyarországon. A jelenség túlmutat egy-egy gazdasági cikluson vagy válságon: tartósan átalakult a vállalkozói döntések logikája. A válasz nem egyetlen okban keresendő, hanem a bizonytalanság, a kivárás és a döntési kockázatok egymást erősítő hatásában.

Greenwashing után greenhushing: már nem verik nagydobra a cégek, ha zöldek

Greenwashing után greenhushing: már nem verik nagydobra a cégek, ha zöldek – Klasszis Podcast

Leszálló ágba került a fenntarthatóság kérdése a politikai narratívák szintjén, de ez még jót is tehet a vállalkozásoknak. Letisztult ugyanis a kép, a cégek könnyebben eligazodhatnak a nagy ESG-katyvaszban – mondta a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Ács Barnabás. A fenntarthatósági szakértő hozzátette: a Z és az Alfa generáció megváltozó igényei miatt az egész témakör munkaerőpiaci kihívássá válik és a jövő tehetségeinek megtalálásában is döntő tényező lesz.

Újabb neves céggel állapodott meg a 4iG

Új megállapodást jelentett be a vállalat.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

