A leggyakoribb munkaruházati problémák – Mire panaszkodnak a dolgozók?

A munkaruha-panaszok nem véletlenül gyakoriak: a munkaruházat sokkal több, mint egyszerű viselet. Közvetlenül befolyásolja a dolgozók komfortérzetét, biztonságát és a cég arculatát is.
A kényelmetlen fazonok, a gyorsan elhasználódó anyagok vagy a nem megfelelő tisztítás mind csökkenthetik az alkalmazottak elégedettségét. Ez pedig hosszú távon következményeket is okozhat.

Éppen ezért érdemes megvizsgálni, melyek a leggyakoribb problémák, és milyen megoldásokkal lehet ezeket kezelni.

Kényelmi és méretproblémák

Nem megfelelő méretezés: egy méret nem mindenkinek jó

A legtöbb munkáltató általában költséghatékonyságból konfekciótermékeket biztosít a dolgozóinak. A konfekcióméretek ugyanakkor gyakran nem veszik figyelembe az emberek testalkati különbségeit – például azt, hogy valakinek hosszabb a karja, rövidebb a lába vagy szélesebb a válla az átlagnál. 

A szabványos méretek különösen a női dolgozók számára okoznak nehézséget, mivel sokszor férfi fazonokat kénytelenek viselni, amik nem illeszkednek a női testformákhoz.

Megoldási lehetőségek: testreszabott ruházat

A kényelmi és méretproblémák enyhítésére egyre több cég próbál testre szabott vagy többféle fazonban elérhető munkaruhákat biztosítani, illetve lehetőséget ad a dolgozóknak a próba és visszajelzés alapján történő választásra. 

Számos munkaruha szolgáltató épp ezért egyéni méretvétellel segít megtalálni minden munkavállaló számára az adottságaihoz tökéletesen illeszkedő ruházatot. Ez hosszú távon nemcsak a dolgozók hűségét, hanem hatékonyságát is növeli. 

Munkaruha minősége, tartóssága és tisztíthatósága

Gyenge minőségű anyagok és gyors elhasználódás

Egy Európa szerte elismert, független cég által végézett kutatás szerint a magyar munkavállalók 29 százaléka számolt be arról, hogy a munkaruhája az alacsony tartóssági kategóriában tartozik. Ez különösen azért okoz problémát a hazai dolgozók számára, mert több mint negyedük maga javítja a munkaruháját. 

Így a magyar alkalmazottak jelentős részére hárul a vállalat rövid távú gondolkodása miatt felmerülő plusz idő- és pénzköltség. Pedig ez egy hosszú távú stratégiával könnyen megelőzhető lenne. 

Esztétikai problémák: stílus, színek és dizájn

A munkaruha gyakran nemcsak kényelmetlen, hanem esztétikailag is problémás. Ez különösen zavaró olyan pozíciókban, ahol a dolgozók ügyfelekkel találkoznak, és a megjelenésük a cég arculatát is tükrözi.

Talán nem tűnik elsőre fontosnak, de igenis számít, hogy a munkaruhák fazonja mennyire követik az aktuális divatot. Képzeljük csak el, milyen érzés lehet nap mint nap olyan ruhában megjelenni a munkahelyen, amely úgy néz ki, mintha a 80-as, 90-es évek végén tervezték volna.

A másik gyakori probléma a színek használata. A túl sötét színek nyáron melegítenek, a túl világosak pedig gyorsan piszkolódnak. Ez nemcsak a dolgozók komfortérzetét csökkenti, hanem a cég arculatára is negatív hatással lehet.

Speciális igények figyelmen kívül hagyása (pl. allergia, munkakör függő szükségletek)

Bőrirritáció, allergiák és érzékenységek

A munkaruhák anyaga sokszor okoz bőrirritációt, viszketést, kiütést, különösen azoknál, akik érzékeny bőrrel rendelkeznek vagy valamilyen textil- vagy vegyszerallergiában szenvednek. A probléma különösen azoknál jelentkezik, akik napi 8-10 órát töltenek a munkaruhában, fizikai munkát végezve.

Munkakör-specifikus igények mellőzése

Nem minden munkaruha alkalmas minden pozícióhoz, mégis gyakran előfordul, hogy egy cégen belül az összes dolgozónak ugyanazt a típust kell hordania, függetlenül attól, hogy adminisztratív munkát végez, targoncát vezet vagy a raktározással foglalkozik. 

Tippek, megoldások a leggyakoribb munkaruházati gondokra

Dolgozói visszajelzések beépítése a döntéshozatalba

Az első és legfontosabb lépés, hogy a munkáltatók valóban meghallják, mit mondanak a dolgozók. Így a munkaspecifikus és egészségügyi igényekhez igazodva tudja a vállalat a legjobb munkaruhát kiválasztani.

Testreszabott opciók, rugalmas ruházati rendszerek

Egy jól működő munkaruha-program lehetőséget biztosít különféle modellek, méretek és stílusok közül választani. Ha a dolgozó választhat két vagy három típus közül, nagyobb eséllyel talál számára nemcsak kényelmes, de tetszetős darabot. 

Strapabíró, jól tisztítható anyagok

A legjobb megoldás a magas minőségű, ipari használatra tervezett szövetek használata. Ezeket kifejezetten úgy alakítják ki, hogy ellenálljanak a mosásnak, kopásnak, UV-sugárzásnak és vegyi anyagoknak. Emellett érdemes olyan gyártókat keresni, akik garanciát vállalnak a termékeik tartósságára, és igény esetén javítási vagy csereszolgáltatást is biztosítanak.

A Lindström-féle munkaruha-bérleti rendszer is jó megoldás lehet. Hiszen így a munkaruhák tisztításának és karbantartásának költségei a dolgozót sem terhelik. Ráadásul a munkáltató vállalatnak is kevesebb költsége keletkezik, mintha saját ruhákat vásárolna. 

Gondoskodás a rendszeres tisztításról és karbantartásról

A munkaruhák élettartamát és megjelenését nagymértékben meghatározza a rendszeres tisztítás és karbantartás. Egy központi, professzionális ipari mosodai szolgáltatás nemcsak higiéniai szempontból előnyös, hanem biztosítja, hogy a ruházat mindig megfelelő állapotban legyen. 

A rendszeresen karbantartott ruházat ráadásul nem csak hozzájárul a dolgozók komfortérzetéhez, hanem nagyobb költséghatékonyságot is jelent hosszú távon.

Munkaruha-bérléssel jelentősen csökkenthetők a panaszok 

A nem megfelelő méretezés, a gyenge minőség, a kényelmetlenség, valamint az esztétikai és egészségügyi problémák mind rontják a dolgozók elégedettségét. Ez hosszú távon a termelékenység csökkenéséhez is vezethetnek. 

A megoldás kulcsa a dolgozói visszajelzések figyelembevétele, a testreszabott és strapabíró munkaruhák biztosítása, valamint a rendszeres tisztítás és karbantartás. A Lindström egyéni igényekhez igazítható munkaruha-szolgáltatása mindezekre megoldást kínál. 

Próbáld ki a Lindström munkaruha-szolgáltatását, és tedd a munkaruhát az állandó panaszok helyett a munka örömének forrásává!

