A legrosszabbat elkerülte Szerbia, de a Molnak sem kell eljönnie a tárgyalóasztaltól

36 nap után újraindulhat Szerbia legfontosabb finomítója, miután Washington ideiglenesen feloldotta a szankciók egy részét. Az amerikai engedély azonban nem hosszútávú megoldás, csak haladék: a háttérben tulajdonosváltási tárgyalások zajlanak, amiben a Mol is érdekelt.

Az Egyesült Államok 2026. január 23-ig szóló működési engedélyt adott a többségi orosz tulajdonban lévő szerb NIS pancsovai olajfinomítójának, így a létesítmény 36 napos kényszerszünet után újraindíthatja a termelést – írja a Reutersre hivatkozva a Portfolio.hu. A döntést szerda este jelentette be Dubravka Gyedovics Handanovics szerb energiaügyi miniszter, aki szerint az amerikai engedély kulcsfontosságú a szerb ellátásbiztonság szempontjából.

A finomító működését az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonokat Ellenőrző Hivatala (OFAC) által októberben elrendelt szankciók akasztották meg, amelyek az orosz energiaszektort célzó szélesebb körű intézkedések részét képezték. A korlátozások következtében leállt a nyersolaj szállítása is a horvát JANAF vezetéken keresztül, ami közvetlenül a pancsovai finomító leállásához vezetett.

A szerb energiaügyi miniszter most megerősítette:

a 36 napos szünet után a finomító ismét termelhet, miután a JANAF is megkapta az amerikai engedélyt arra, hogy 2026. január 23-ig folytassa az olajszállítást a NIS számára.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szerb üzemanyag-ellátásban kulcsszerepet játszó létesítmény átmenetileg fellélegezhet. A megoldás ugyanakkor csak ideiglenes.

Fotó: Depositphotos.com
Fotó: Depositphotos.com

Az OFAC a múlt héten 2026. március 24-ig adott határidőt a NIS-nek arra, hogy tárgyalásokat folytasson az orosz tulajdonosi részesedések értékesítéséről. A vállalat tulajdonosi szerkezetében ugyanis továbbra is meghatározó az orosz jelenlét: a Gazprom 11,3 százalékos, míg a szankciós listán szereplő Gazprom Nyeft 44,9 százalékos részesedéssel rendelkezik.

A szerb állam 29,9 százalékos tulajdonrésszel bír a vállalatban, a fennmaradó hányad kisebb befektetők és a cég dolgozóinak kezében van. A tulajdonosi átrendeződés politikai és gazdasági szempontból is érzékeny kérdés, mivel a NIS nemcsak egy vállalat, hanem Szerbia energiaellátásának egyik pillére.

Aleksandar Vucics szerb elnök korábban arról beszélt, hogy a Gazprom tárgyalásokat folytat a Mol-lal a NIS-ben lévő többségi részesedés esetleges eladásáról. Ha ez megvalósulna, az nemcsak a szankciós nyomás csökkentését szolgálná, hanem a régió energetikai erőviszonyait is átrajzolná.

