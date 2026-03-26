A Lidl újraindítja mozgóboltjait

A tavalyi sikeres indulást követően 2026-ban is folytatódik a Lidl Magyarország egyedülálló és innovatív „Lidl 4 keréken” programja: a mozgóbolt április 29-től ismét útra kel, hogy a kisebb településeken élők számára is könnyebbé tegye a mindennapi bevásárlást.

Tavasszal a nyugat-magyarországi kistelepüléseket járja majd be a buszbolt, míg ősszel az ország keleti részén élőkhöz látogat majd el – közölte az áruházlánc.

A Lidl Magyarország tavaly ősszel indította el a nemzetközi hálózatában is egyedülálló innovációnak számító „Lidl 4 keréken” programját, melynek keretében egy mozgó üzletté alakított kisbusz járta körbe az országot. A Lidl 4 keréken olyan kistelepülésekre látogatott el, ahol korlátozott az élelmiszerellátás és nehézséget okoz a mindennapi bevásárlás, a kedvező árú és minőségi termékekhez való hozzáférés.

Mi van, ha a bolt jön hozzánk?
Tavaly ősszel a mozgóbolt 50 települést érintett, és közel 30 ezer emberhez jutott el úgy, hogy a legnagyobb falu lélekszáma is alig haladta meg az 1200 főt. A jármű közel 9.000 kilométert tett meg, és összesen mintegy 180 órán keresztül várta a vásárlókat az egyes helyszíneken.

„Szeretnénk olyan helyekre elvinni a mozgóboltot, ahol a látogatásunk a legnagyobb segítséget és örömöt jelenti a közösségnek” – mondta Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke.

Polgármesterek, döntéshozók jelentkezését várják

A program népszerűsége és a folyamatos érdeklődés miatt a vállalat a következő időszak útvonaltervét a beérkező igények figyelembevételével alakítja ki.

Azon kisebb, elsősorban 2000 fő alatti települések polgármesterei vagy döntéshozói, akik szeretnék, hogy a „Lidl 4 keréken” az ő közösségükhöz is ellátogasson, a [email protected] e-mail címen jelezhetik szándékukat, és kezdeményezhetik településük bevonását a programba. További információt pedig itt találhatnak.

Valódi segítség a kisebb településeken

Tavaly a program során több településen is kiemelkedő érdeklődés övezte a mozgóboltot. A településeken élők részéről kifejezetten pozitív visszajelzések érkeztek: sok helyen az érkezés egyben közösségi eseménnyé vált, ahol a lakosok nemcsak bevásároltak, hanem találkoztak és beszélgettek is egymással. Tereskén és Lovason például a vásárlók száma minden várakozást felülmúlt. A Lidl a tapasztalatokat folyamatosan beépítette a működésbe: a vásárlói visszajelzések alapján alakítottak a termékkínálaton is, hogy a bolthoz látogatók pontosan azt kaphassák, amire szükségük van.

A vásárlók elsősorban a mindennapi alapélelmiszereket keresték a mozgóboltban. Eladási darabszám alapján az öt legnépszerűbb termék közé tartozott az UHT tej, a búzafinomliszt, a kristálycukor, a burgonya és a napraforgóolaj. Bár a kisebb településeken jellemzően a napi szükségleteik szerint vásároltak a vevők, a jármű árukészlete és annak folyamatos utántöltése lehetővé teszi akár a nagybevásárlást is. Ezáltal a lakosoknak lehetőségük nyílik akár a hosszabb távú tervezésre is, hiszen a kínálat alkalmas az otthoni tartalékok és a kamra feltöltésére. Az innovatív logisztikai megoldásnak köszönhetően a Lidl 4 keréken a Lidltől megszokott minőséget és kedvező árakat viszi el oda, ahol arra a legnagyobb szükség van, érdemben segítve a kistelepüléseken élők mindennapjait.

