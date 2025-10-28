A Lukoil eladja nemzetközi eszközeit a szankciók miatt

A Lukoil weboldalán azt közölte, mivel egyes országok korlátozó intézkedéseket vezettek be vele és leánycégeivel szemben, a vállalat szándékában áll eladni nemzetközi eszközeit és már egyeztet is potenciális vevőkkel. Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság vezetett be szankciókat a céggel szemben. Az amerikai pénzügyminisztérium a múlt héten vette fel a Lukoilt és egy másik olajtársaságot, a Rosznyeftyet a szankciós listájára.

Az Egyesült Királyság szankciós listájára pedig október 15-én felült föl a Lukoil és a Rosznyefty, de 2027. október 14-ig mentesítették a szankciók alól azokat az azerbajdzsáni és kazahsztáni nemzetközi projekteket, amelyekben a Lukoil és a Rosznyefty is részt vesz. A vállalat honlapja szerint a Lukoil Azerbajdzsánban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Irakban, Egyiptomban, Kamerunban, Nigériában, Ghánában, Mexikóban, az Egyesült Arab Emírségekben és a Kongói Köztársaságban vesz részt projektekben. A Lukoil finomítókkal rendelkezik Bulgáriában, Romániában és Hollandiában.

(MTI)