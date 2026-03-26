A MAB Tarnóca elindította kőzetgyapot üzemét

A MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. kőzetgyapot szigetelőanyagokat előállító üzemet épített 7,2 milliárd forint értékben Kisnánán, ami kiváltja az import egy részét és tovább erősíti a magyar építőipart – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a településen, amiről az MTI is beszámolt.

A kormány 2,3 milliárd forint támogatást biztosított, így segítve elő 110 új munkahely létrehozását – tette hozzá.

Kifejtette, hogy az évi 50 ezer tonna kapacitású gyár a teljes tevékenységet helyben el tudja végezni, és arra is kitért, hogy a szigetelőanyagok révén visszaszorítható az energiafogyasztás a családok számára.

„És azért is fontos ez a beruházás, mert eddig a magyar építőipar alapvetően külföldről szerezte be ezt a szigetelőanyagot. Most ezzel a gyárépítéssel az importot ki lehet váltani, és a magyar építőipar magyar építőanyagokra alapítva folytathatja a tevékenységét” – mutatott rá.

Szijjártó Péter ezután rendkívül fontosnak nevezte a vidék fejlesztését, s úgy fogalmazott, hogy „mi nem lejövünk vidékre, hanem mi vidékiek vagyunk, mi vidéken születtünk, vidéken nevelkedtünk, és nekünk a vidék az otthonunk”.

Kőben jeles

„Az elmúlt 25 évben több mint 4 millió tonna kőanyagot értékesítettünk ipari üzemek munkálataihoz, így például a Bosch hatvani, egri és miskolci, a ZF egri, az Apollo Tyres, a Procter & Gamble, a Giant gyöngyösi gyártóbázisai építéseihez” – írja a vállalat honlapján.

„Legfőbb versenyelőnyünk a kedvező földrajzi távolságból adódó kisebb szállítási költségek, a jó minőségű kőzúzalék termékek és az ezekhez kapcsolódó kedvező árak” – teszik hozzá.

