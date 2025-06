A MagNet Bank felvásárolja a Polgári Bankot

Az akvizícióval a MagNet Bank tovább növeli országos jelenlétét, különös tekintettel a kelet-magyarországi régiókra. A Polgári Bank ügyfeleit innovatív digitális és közösségi pénzügyi megoldások várják majd a korában megszokott helyszíneken és banki tanácsadókkal. A tranzakció véglegesítéséhez a Magyar Nemzeti Bank és a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása megérkezett, így a Polgári Bank hamarosan a MagNet Bank leányvállalatává válik.

A MagNet Bank Zrt. 100 százalékban magyar magántulajdonban van, és 1995. évi alapítása óta mindvégig függetlenül és nyereségesen működik. Az értékalapú banki működésével célja a felelős pénzügyi döntések ösztönzése, valamint a társadalmi és környezeti érdekek támogatása. A Polgári Bank akvizíciója, amely elsősorban a kelet-magyarországi régióban rendelkezik fiókhálózattal, 2025 végére országos lefedettségű kiszolgálást tesz lehetővé a MagNet ügyfelei számára.

Magyarországi, független pénzügyi szereplőként a MagNet elsősorban a felelősen gondolkodó hazai, mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint magyar magánszemélyek támogató bankja. A felvásárlás révén a MagNet Bank piaci részesedése tovább növekszik, miközben a fenntartható és értékalapú bankolást újabb régiókba és ügyfelekhez juttatja el.

A MagNet Bankba olvadt a Polgári Bank.

„Azt szoktam mondani, hogy a bankrendszer olyan, mint a szív, amely a vért pumpálja a test minden részébe. A bankok feladata, hogy a pénzt eljuttassák a legkisebb falvakba is, hogy például egy helyi vállalkozó megkapja a szükséges beruházási hitelt, hogy növelni tudja a gyártókapacitását, és egyúttal több munkalehetőséget teremtsen a térségben. A Polgári Bank felvásárlása most lehetőséget ad arra, hogy az értékalapú bankolás előnyeit szélesebb körben eljuttassuk olyan régiókba is, ahol eddig nem voltunk fizikailag jelen.” – mondta Fáy Zsolt, a MagNet Bank elnöke.

A MagNet Bank 30 éves működése során többször bizonyította, hogy a fenntarthatóságra és társadalmi felelősségvállalásra épülő bankolási modell hosszú távon is sikeres. A jelenlegi akvizíció folytatása annak a stratégiának, amellyel a MagNet korábban a Sopron Bank 2022-es, illetve a Banco Popolare Hungary 2013-as felvásárlásával vitt tudatosságot több tízezrek pénzügyi szemléletébe.

„A modernizáció mellett igyekszünk megtartani mindent, ami értékes. Célunk, hogy a Polgári Bank ügyfelei számára innovatív digitális banki kiszolgálást és bővebb szolgáltatási kört nyújtsunk, miközben megőrizzük a személyes kapcsolatokra épülő, bizalomra alapozott ügyfélkiszolgálást is, amelyet a már megszokott fióki ügyintézők jelenléte garantál.” – vallja Posch Richárd, a MagNet Bank Banküzleti Igazgatója.