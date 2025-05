A magyar gazdaság számára fontos cég rukkolt elő a számaival

Az árbevétel-arányos üzemi eredmény 3,5 százalék volt. Stefan Hartung, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának elnök a közleményben kifejtette, a Bosch 2 és 3 százalék közötti normál inflációs rátával számolva átlagosan 6 és 8 százalék közötti éves növekedés elérését tervezi 2030-ig. A Bosch 2025 első negyedévében 4 százalékkal növelte éves szinten az árbevételét, és továbbra is 7 százalékos árbevétel-arányos eredményt céloz meg 2026-ra. A Bosch termékeivel 1898 óta van jelen Magyarországon.

A miskolci Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. megkezdte a mágnesszelepek sorozatgyártását, melyek a járművek hőkezelési rendszereiben játszanak fontos szerepet. Az MI-alapú gyártási megoldások, ilyen például az eBike-meghajtás gyártósorok hibaelemzése, jelentős előrelépést hoztak. A telephely az oktatás terén is aktív volt, képzést indított a generatív MI mindennapi használatára.

A tájékoztatás szerint a vállalatcsoport 313 milliárd forintos magyar piacon elért forgalma – a csoporton kívüli értékesítésből származó árbevétele – is a változó keresleti környezet tükrében alakult, teljes árbevétele 7 százalékkal mérséklődött az előző évi eredményekhez képest. Az MTI nyereséggel kapcsolatos érdeklődésére közölték: erről nem nyilatkoznak.

A magyarországi Bosch-csoport teljes árbevétele 2058 milliárd forint, a magyar piacon elért forgalma 313 milliárd forint volt 2024-ben, a vállalatcsoport 135 milliárd forintot fordított kutatás-fejlesztésre az országban, és ugyanennyit költött beruházásokra is – közölte a cégcsoport csütörtökön az MTI-vel.

