2p
Vállalatok Szijjártó Péter

A magyar Hód Plast Kft. állami segítséggel bővül

mfor.hu

A beruházás a helyi kis- és középvállalkozások fejlődését is segíti – emelte ki a külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen.

A hazai tulajdonú Hód Plast Kft. mintegy 2,5 milliárd forintos beruházása húsz új munkahelyet hoz létre, illetve a helyi kis- és középvállalkozások fejlődését is nagyban segíti – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Algyőn az MTI beszámolója szerint.

A tárcavezető a Hód Plast Kft. üzemátadó ünnepségén rámutatott, hogy a műanyag csomagolóeszközök gyártásával foglalkozó, hazai tulajdonú cég 2,5 milliárd forintos beruházást hajtott végre a kormány 870 millió forintos támogatásával, aminek nyomán húsz új munkahely jött létre.

A Hód Plast Kft. színes termékpalettával rendelkezik
A Hód Plast Kft. színes termékpalettával rendelkezik
Fotó: Hód Plast

„A vállalat versenyképességét segíti az a tény is, hogy közel és távol kevés olyan vállalat van Európában, amely ilyen színvonalon és ilyen mennyiségben tudja előállítani akár a konténereket, akár a hordókat” – jelentette ki.

„Önmagán túlmutató jelentősége van ennek a beruházásnak, mert a Hód Plast csaknem 90 százalékban magyar beszállítókat alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a Hód Plast kapacitásának növelése komoly fejlődési lehetőséget biztosít a környékbeli magyar kis- és közepes vállalkozásoknak is” – húzta alá.

Az elmúlt 11 év

„Az elmúlt tizenegy esztendőben 1131 esetben adott a kormány támogatást magyar vállalatoknak nagy beruházásokhoz, összesen 620 milliárd forint értékben, és ezek a beruházások 2500 milliárd forintnyi beruházási értéket hoztak létre és 170 ezer munkahelyet tettek biztossá” – hangsúlyozta.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Felbolydult az élet a választások előtt: zuhannak a tőzsdén a NER-es cégek, új szereplők lépnek parkettre

Felbolydult az élet a választások előtt a tőzsdén is

Az elmúlt napokban igazi vesszőfutáson ment át a 4iG és az Opus árfolyama is jelentősen zuhant a választásokhoz közeledve. Eközben áprilistól megélénkülhet az élet a Budapesti Értéktőzsdén, hiszen a szokásos átsúlyozásnak köszönhetően 3 új szereplő lép be a piacra.

Lázár János váratlan lépésről döntött

Lázár János váratlan lépésről döntött

A MÁV biztonsági dolgozói pluszpénzt kapnak.

Szijjártó Péter bejelentett 20 milliárd forint beruházást – mire ad több mint 5 milliárd forintot a kormány?

Szijjártó Péter bejelentett 20 milliárd forint beruházást – mire ad több mint 5 milliárd forintot a kormány?

Két bejelentéssel indult a hétfő.

Sok vállalkozás csak az utolsó pillanatban adja le a tavalyi évről szóló beszámolóját. Ezért a volt igazságügyminiszter és párja mindenképpen az első fecskék között van, akik jóval a május 31-ei törvényes határidő lejárta előtt, már január végén letudták a kötelezettségüket.

hegesztes melos hegeszt hegeszto ipar gdp makro gazdasag gyartas uzem

Újabb vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal a Wizz Air ellen

Több mint 3,39 milliárd forintot utaltak át Mészáros Lőrincnek, a V-Híd Csoport Kft. számlája viszont majdnem teljesen kiürült

Több mint 3,39 milliárd forintot utaltak át Mészáros Lőrincnek, a V-Híd Csoport Kft. számlája viszont majdnem teljesen kiürült

A Wizz Air új járatott indít Isztambulba Debrecenből

A Wizz Air új járatott indít Isztambulba Debrecenből

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG