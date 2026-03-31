A magyar Hód Plast Kft. állami segítséggel bővül

A hazai tulajdonú Hód Plast Kft. mintegy 2,5 milliárd forintos beruházása húsz új munkahelyet hoz létre, illetve a helyi kis- és középvállalkozások fejlődését is nagyban segíti – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Algyőn az MTI beszámolója szerint.

A tárcavezető a Hód Plast Kft. üzemátadó ünnepségén rámutatott, hogy a műanyag csomagolóeszközök gyártásával foglalkozó, hazai tulajdonú cég 2,5 milliárd forintos beruházást hajtott végre a kormány 870 millió forintos támogatásával, aminek nyomán húsz új munkahely jött létre.

A Hód Plast Kft. színes termékpalettával rendelkezik

Fotó: Hód Plast

„A vállalat versenyképességét segíti az a tény is, hogy közel és távol kevés olyan vállalat van Európában, amely ilyen színvonalon és ilyen mennyiségben tudja előállítani akár a konténereket, akár a hordókat” – jelentette ki.

„Önmagán túlmutató jelentősége van ennek a beruházásnak, mert a Hód Plast csaknem 90 százalékban magyar beszállítókat alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a Hód Plast kapacitásának növelése komoly fejlődési lehetőséget biztosít a környékbeli magyar kis- és közepes vállalkozásoknak is” – húzta alá.

Az elmúlt 11 év

„Az elmúlt tizenegy esztendőben 1131 esetben adott a kormány támogatást magyar vállalatoknak nagy beruházásokhoz, összesen 620 milliárd forint értékben, és ezek a beruházások 2500 milliárd forintnyi beruházási értéket hoztak létre és 170 ezer munkahelyet tettek biztossá” – hangsúlyozta.