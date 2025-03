A magyar melós nem megy annyit szabadságra: a Mercedesnek sokkal olcsóbbak vagyunk, mint a németek

Minden szükséges épület megépült, a gépek is megérkeztek Debrecenbe.

Orbán Viktor 2023 júniusi stuttgarti látogatásán találkozott Ola Källenius Mercedes-vezérigazgatóval. Szijjártó Péter külgazdasági miniszter az egyeztetés után kijelentette, hogy 1,5 milliárd eurós beruházásban bízik, és reméli, hogy néhány éven belül megduplázzák a kecskeméti gyár dolgozói létszámát. A Mercedes németországi munkahelyeinek Magyarországra telepítése most igazolja ezt a várakozást, és azt is, hogy Magyarország képes hasznot húzni Németország romló üzleti környezetéből.

A döntés indoklása fájdalmasan hangozhat Németországban: a BYD szerint az egyik legfontosabb tényező „Magyarország jól kiépített ipari bázisa” volt. Az ország erős autóipara révén az évek során egy szorosan összefonódó gyártói és beszállítói hálózat alakult ki – hasonlóan a korábbi németországi délnyugati régiókhoz –, amely most az elektromos járműgyártásra is alkalmassá válik, új szereplőket vonzva.

Ez nemcsak amiatt igaz, hogy a Mercedes várhatóan egy új elektromos modellt telepít Magyarországra, hanem azért is, mert az ország egyik legnagyobb befektetője, a BMW Debrecenben egy hatalmas gyárat épít a teljesen elektromos Neue Klasse járművei számára. A több milliárd eurós beruházás jelenleg próbagyártásokat végez az X-modellből, hogy felkészítse az üzemet, amely az év végén megkezdi a sorozatgyártást.

Van benne némi irónia, hogy épp az a Magyarország, amelyet – egy nyolcéves megszakítással – immár 26 éve Orbán Viktor irányít, most jelentős mértékben profitál az elektromobilitás térnyeréséből, mivel a magyar miniszterelnök nemrég államfőhöz méltó fogadtatásban részesítette az AfD vezetőjét, Alice Weidelt, miközben az AfD – több más párthoz hasonlóan – elutasítja az EU belső égésű motorokra vonatkozó tilalmát. Ennek ellenére Magyarország az egyik legnagyobb nyertese az elektromos átállásnak, amelyet az EU szabályozásai is elősegítenek — teszi hozzá a Stuttgarter Nachrichten.

Az a döntés, hogy magas árú prémium autókat állítanak elő az alacsonyabb gyártási költségekkel rendelkező országokban, kérdéseket vet fel a márka identitásával és a minőség megítélésével kapcsolatban — írja a Mercedes Fans. Ola Källenius vezetése alatt a Mercedes-Benz egyre inkább luxusmárkaként pozicionálta magát, a magas színvonalú és kívánatos termékekre fókuszálva. A termelés áthelyezése azonban ronthatja az exkluzivitás imázsát. Azok a vásárlók, akik hajlandóak magas árat fizetni egy prémium járműért, nem csak első osztályú minőséget várnak el, hanem esetleg ennek a szabványnak megfelelő gyártási folyamatot is. A termelés növelése egy alacsony bérű országban ezért negatívan befolyásolhatja a márka megítélését — érvel a portál.

A személyi költségekben elvileg nemcsak a bérek, a szabadságok és a távolléti idők játszanak szerepet, hanem a termelékenység is. A különbségek azonban ma már csekélyek, mivel a gyártók világszerte szabványosított gyárakat üzemeltetnek azonos gyártási módszerekkel. Ennek eredményeként a bérkülönbségeket már nem lehet kompenzálni a magasabb termelékenységgel, mint korábban.

A távollét más formája ellen is fellép az autógyártó: a Mercedes azt szeretné, ha dolgozói ismét rendszeresen jelen lennének az irodában — írja a Schwarzwälder Bote. Egy belső e-mail szerint a személyes eszmecsere és a spontán egyeztetések kulcsfontosságúak a vállalat sikeréhez. A cég vezetősége már tavaly év végén közölte a mintegy 200 felsővezetővel, hogy számukra véget ér a home office időszaka. Az elvárás az, hogy 2025 januárjától alapvetően munkahelyükön tartózkodjanak munkaidejük alatt.

Ez az összehasonlítás azonban kizárólag az egészségbiztosítóknak bejelentett hiányzásokon alapul, ami Németországban különösen megengedő. Az adatok minőségének javítása érdekében az Eurostat évente felmérést készít az alkalmazottak távolmaradásairól. E statisztika szerint Németországban a munkaidő 6,8 százaléka, míg Magyarországon 2,0 százalék a betegszabadság. Tehát itt is jelentős a különbség.

Valóban alacsonyabb az éves fizetés Magyarországon, és a bruttó órabér is kisebb, valamint ritkábban jelentenek beteget a munkavállalók, de pontos összehasonlítás az eltérő statisztikák miatt nem lehetséges. Azonban a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy az állítások nem túlzóak.

A C- és E-osztályból, valamint ezek változataiból álló nagy volumenű Mercedes „Core” szegmensből a jövőben évente 100 ezer modell készül majd Németország helyett a magyarországi Kecskeméten – ezek lehetnek a C-osztály vagy a GLC jövőbeli elektromos változatai.

Nehéz úton tanultuk meg, hogy az elektromos és belsőégésű motoros autók közötti profitkülönbség nem egyenlíthető ki az elektromos járművek árának emelésével – mondta Harald Wilhelm pénzügyi igazgató. Ez az oka annak, hogy most „lézerpontossággal a költséghatékonyságra összpontosítunk”.

Az összehasonlítás azt mutatja, hogy a költségmegtakarítás óriási — írja a helyi Stuttgarter Nachrichten. Magyarországon „nem lehet olyan könnyen beteget jelenteni” – mondta a Mercedes főnöke, Ola Källenius tavaly év végén. A betegszabadság aránya Németországban néha több mint kétszerese más országokban tapasztalhatónak. Most a Mercedes komoly lépésre szánta el magát: bejelentette, hogy Németországból tömegesen Magyarországra helyezi át a termelést. A cég meg sem próbálja leplezni költségmegtakarítási célját.

