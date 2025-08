A Magyar Nagydíj jogdíja forintban olcsóbb lehet

A hazai Formula–1-es futam támogatói és ellenzői között régóta vitatéma, hogy visszahozza-e a versenyhétvége a most már tízmilliárdos nagyságrendű állami támogatást. Biztosat azért nem lehet mondani, mert a 2000-es évek eleje óta nem készült nyilvános elemzés az F1 gazdasági hatásairól – írja a G7.

Az azonban így is biztosnak tűnik, hogy a fizetendő összeg forintban jelentősen csökkent. Ez pedig nagyrészt Donald Trumpnak köszönhető. Az év elején hivatalba lépett amerikai elnök ugyanis mindent megtett a dollár gyengüléséért, márpedig kizárólag emiatt lett olcsóbb a Magyar Nagydíj.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!