A Magyar Nemzeti Levéltár igazgatóját is menesztették

Tarr Zoltán Facebook-on jelentette be, hogy meneszti a főigazgatót. A leváltást azzal indokolta, hogy a levéltár vezetője a fenntartó minisztériumot megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Ez elmondása szerint a minisztérium részéről bizalomvesztéshez vezetett.

Szabó 2017 óta vezette az intézményt.

Tarr szerint az MNL a magyar kultúra egyik alappillére, és a minisztériuma feladata ennek védelme, és annak biztosítása, hogy „a magyar kultúra újra szabad, szakmaiságra épülő terület lehessen”.