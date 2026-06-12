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A Magyar Nemzeti Levéltár igazgatóját is menesztették

mfor.hu

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltárat főigazgatóként vezető Szabó Csaba megbízatását.

Tarr Zoltán Facebook-on jelentette be, hogy meneszti a főigazgatót. A leváltást azzal indokolta, hogy a levéltár vezetője a fenntartó minisztériumot megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Ez elmondása szerint a minisztérium részéről bizalomvesztéshez vezetett.

Szabó 2017 óta vezette az intézményt.

Tarr szerint az MNL a magyar kultúra egyik alappillére, és a minisztériuma feladata ennek védelme, és annak biztosítása, hogy „a magyar kultúra újra szabad, szakmaiságra épülő terület lehessen”.

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