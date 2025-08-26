2p
Vállalatok Donald Trump Egyesült Államok Magyar Posta

A Magyar Posta ebben Európa után kullog

mfor.hu

Miközben Európában már szinte minden postavállalat, sőt számos Európán kívüli ország is felfüggesztette az Egyesült Államokba tartó küldemények felvételét, a Magyar Postánál kedden kora délután még fel lehetett adni csomagokat a tengerentúlra.

Az intézkedések hátterében Donald Trump elnök döntése áll: augusztus 29-től minden, az USA-ba érkező küldemény vámköteles lesz, a származási ország tarifái alapján. Korábban a 800 dollár alatti csomagok vámmentességet élveztek. A posták világszerte már múlt héten elkezdték felfüggeszteni a felvételt, mert ha egy küldemény a határidő után érkezik meg, és megvámolják, az olyan többletköltséget jelentene, amelyet a feladótól eredetileg nem kértek el – írja a G7.

A PostEurop szakmai szervezet keddi adatai szerint ekkorra már 20 európai ország postája leállította a szolgáltatást, és sok Európán kívüli ország is követte a példát. Elvileg a 100 dollárnál kisebb értékű levelek és csomagok továbbra is vámmentesek maradnának, de mivel a szabály amerikai alkalmazása bizonytalan, a legtöbb postavállalat inkább ezek átvételét is határozatlan időre felfüggesztette.

Még feladhatja
Még feladhatja
Fotó: Facebook/Posta

A Magyar Posta ügyfélszolgálata ugyanakkor megerősítette a G7-nek: egyelőre még fogadnak csomagokat az Egyesült Államokba, tisztában vannak az augusztus 29-i határidővel, és a tájékozódáshoz a vállalat honlapjának egyik aloldalát ajánlották.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Putyin bírósága lesújtott a Google-re és a Wikipédiára

Putyin bírósága lesújtott a Google-re és a Wikipédiára

A moszkvai bíróság bűnösnek találta a céget, illetve a Wikipédia működtetéséért felelős alapítványt az orosz törvények megsértésében – közölte kedden a bíróság sajtószolgálata.

Erre rárepült a Wizz Air

Erre rárepült a Wizz Air

Új főszponzort kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség: a Wizz Air támogatja a férfi A-válogatottat a világbajnoki selejtezők előtt.

Apple Watch 5

Az Apple Watch félrevezeti a fogyasztókat – állapította meg a német bíróság

Az Apple nem hirdetheti többé Németországban, hogy az Apple Watch „szén-dioxid-semleges termék”, miután egy frankfurti bíróság kedden a környezetvédőknek adott igazat, és kimondta: a vállalat félrevezette a fogyasztókat.

A WING Liberty komplexuma inspiráló stílust választott

A WING irodaházát választotta az AutoWallis

A WING által fejlesztett vegyesfunkciós Liberty komplexumban alakította ki új székhelyét Az AutoWallis Csoport több mint 400 munkavállalója számára mintegy 5600 négyzetméteren.

Új üzleti vezérigazgató-helyettes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nél

Új üzleti vezérigazgató-helyettes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nél

Új vezérigazgató-helyettes csatlakozik a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-hez: a pénzügyi intézmény vezetésében ezentúl Pulai György is részt vesz, aki az elmúlt 12 évben a Magyar Nemzeti Bank hitelösztönzési tevékenységét irányította. Az új vezetői struktúrával a Garantiqa a jövőben is hatékonyan fogja tudni támogatni a hazai mikro- és kisvállalkozások forráshoz jutását.

Utolsó üzletét is bezárta a webáruház Magyarországon

Utolsó üzletét is bezárta a webáruház Magyarországon

Az eMagnak nemrég még hat üzlete volt az országban, pénteken az utolsó is lehúzta a rolót.

Rekordot döntött az egyik hazai bank

A Gránit Bank soha nem látott összegű eredménnyel, kiemelkedő üzleti bővüléssel, stabil költséghatékonysági többlettel és élen járó innovációkkal zárta az első félévet.

MNB-botrány: elkezdték ledolgozni az adósságot

MNB-botrány: elkezdték ledolgozni az adósságot

16 milliárd forintos részlet letudva.

Új Audik készülnek Magyarországon – ilyen még nem volt

Új Audik készülnek Magyarországon – ilyen még nem volt

Újabb modell sorozatgyártása kezdődött meg.

Kigyulladt egy InterCity vonat mozdonya Veszprém közelében

Kigyulladt egy InterCity vonat mozdonya Veszprém közelében

A tűzoltók kiérkezésekor már csak füstölgött magában.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168