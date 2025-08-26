A Magyar Posta ebben Európa után kullog

Az intézkedések hátterében Donald Trump elnök döntése áll: augusztus 29-től minden, az USA-ba érkező küldemény vámköteles lesz, a származási ország tarifái alapján. Korábban a 800 dollár alatti csomagok vámmentességet élveztek. A posták világszerte már múlt héten elkezdték felfüggeszteni a felvételt, mert ha egy küldemény a határidő után érkezik meg, és megvámolják, az olyan többletköltséget jelentene, amelyet a feladótól eredetileg nem kértek el – írja a G7.

A PostEurop szakmai szervezet keddi adatai szerint ekkorra már 20 európai ország postája leállította a szolgáltatást, és sok Európán kívüli ország is követte a példát. Elvileg a 100 dollárnál kisebb értékű levelek és csomagok továbbra is vámmentesek maradnának, de mivel a szabály amerikai alkalmazása bizonytalan, a legtöbb postavállalat inkább ezek átvételét is határozatlan időre felfüggesztette.

Még feladhatja

Fotó: Facebook/Posta

A Magyar Posta ügyfélszolgálata ugyanakkor megerősítette a G7-nek: egyelőre még fogadnak csomagokat az Egyesült Államokba, tisztában vannak az augusztus 29-i határidővel, és a tájékozódáshoz a vállalat honlapjának egyik aloldalát ajánlották.