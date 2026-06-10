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Vállalatok 4iG Törökország

A magyar-török védelmi ipari együttműködés további erősítéséről tárgyalt a 4iG vezetője

mfor.hu

A magyar-török védelmi ipari kapcsolatok további erősítését szolgáló tárgyalásokra került sor Ankarában, ahol Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója, valamint a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. vezetősége a török védelmi ipar meghatározó szereplőivel folytatott egyeztetéseket.

A látogatás Prof. Dr. Haluk Gorgun, a török védelmi beszerzésekért és védelmi ipar fejlesztéséért felelős Török Védelmi Ipari Elnökség (SSB) elnökének meghívására valósult meg. Az egyeztetések időzítése különösen jelentős, hiszen Ankara ad otthont a NATO július 7-8-i csúcstalálkozójának, amely nemcsak a szövetségesek biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű esemény, hanem a védelmi ipari együttműködés előmozdítása, valamint a transzatlanti és európai védelmi képességek megerősítése szempontjából is.

A tárgyalások során a felek áttekintették a folyamatban lévő együttműködéseket, valamint új lehetőségeket azonosítottak a közös fejlesztések és ipari projektek bővítésére. A Nurol Makina vezetőivel folytatott megbeszélések középpontjában a meglévő partnerség mélyítése, valamint a közös tevékenységek bővítése állt. A már meglévő partnerségre építve a felek áttekintették a folyamatban lévő programok előrehaladását, valamint megvitatták az ipari együttműködés és a kapacitásfejlesztés jövőbeli lehetőségeit.

A NATO júliusi csúcstalálkozója előtt került sor a megbeszélésre
A NATO júliusi csúcstalálkozója előtt került sor a megbeszélésre
Fotó: 4iG

A delegáció emellett egyeztetéseket folytatott az Aselsan, Törökország vezető védelmi elektronikai és technológiai vállalatának, a Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), az ország meghatározó fegyver-, lőszer- és hadiipari gyártójának, valamint a CANiK, a nemzetközi piacokon is jelentős kézifegyvergyártó vállalat képviselőivel is. A tárgyalások elsősorban a fegyver- és lőszergyártási területén rejlő lehetőségekre összpontosítottak, különös tekintettel a gyártási tevékenységek lokalizációjára, a magyarországi ipari kapacitások fejlesztésére, valamint olyan termelési képességek kialakítására, amelyek képesek kiszolgálni a növekvő európai keresletet, miközben erősítik a regionális ellátási láncok ellenálló képességét és az exportlehetőségeket.

A magyar-török védelmi ipari együttműködés a tárgyalások révén tovább mélyül, hozzájárulva a NATO-val összehangolt képességek és ipari kapacitások erősítéséhez, valamint Európa védelmi ipari bázisának megerősítéséhez. A mostani tárgyalásokat a közeljövőben konkrét megállapodások követhetik.

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