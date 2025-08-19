A Matolcsy kör már nem tulajdonos az MBH Bankban

Megszakadt az utolsó tulajdonosi kapcsolat is az MBH Bank – a magyar piacon a második legnagyobb pénzintézet – és a Matolcsy Ádámhoz, az exjegybankelnök fiához köthető üzleti körök között – írja a HVG.

Matolcsy György volt jegybankelnök kesett a pikszisből

Fotó: MTI

A Quartz, amely főként a Matolcsy bizalmasaként ismert Száraz István érdekeltségébe tartozik, az általa kezelt magántőkealapokon keresztül még néhány hete is körülbelül 23 százalékos tulajdonnal rendelkezett az MBH-ban. A kivonulás két lépcsőben zajlott, a részvénycsomag pedig az eddig is meghatározó Mészáros Lőrinc köréhez került. Az egykori gázszerelő és üzleti köre így már közvetve a bank csaknem 60 százalékát birtokolhatja.

A legfrissebb közlemény szerint a Quartz kezelésében maradt utolsó, valamivel több mint 6 százalékos pakett a Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt. által menedzselt Prime Treasure Magántőkealaphoz került. Korábban ez a részvénycsomag az Aurum nevű magántőkealap tulajdonában volt.

A magántőkealapok befektetőinek kiléte ugyanakkor nem nyilvános.