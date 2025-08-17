A MÁV azt ígéri, sokan 160-nal suhanhatnak munkába

A MÁV vezérigazgatója azt közölte: az újításnak köszönhetően a Z42-es zónázó vonatok minden nap, kibővített üzemidőben, óránként közlekednek Kőbánya-Kispest és Dunaújváros között. Így Dunaújváros és Kelenföld között a korábbi S42-es személyvonatokhoz képest 24 perccel rövidebb lesz az út. Naponta 16 alkalommal alig több, mint egy óra alatt érhető el Fejér vármegye második legnépesebb városából Budapest. A FLIRT-öknek és a pályafelújításoknak hála a vonal egy részén 160 km/órás sebességgel is haladhatnak a vonatok.

Júniusban láthattuk egyébként az első vonatot, ami utasforgalomban Budapest és Székesfehérvár között 160 kilométer per órás sebességgel közlekedhetett – egy nagyjából 45 kilométeres szakaszon van erre lehetőség. Idén még nincs a menetrend ehhez igazítva, csak késés esetén gyorsítanak fel a vonatok ezen a szakaszon, hogy pár percet behozzanak.

Fontos változás, hogy Budapest-Déli helyett a továbbiakban Kőbánya-Kispestről indulnak, és oda is érkeznek, hogy közelebb hozzák a dél-pesti célpontokat. Ez a változás megteremti az ebből az országrészből érkezők számára a jobb összeköttetést az M3-as metróval, valamint a keleti országrészbe (Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Kecskemét, Szeged) közlekedő vonatokkal, továbbá átlagosan 30 perccel gyorsabb eljutást biztosít a Budapesttől délnyugatra elhelyezkedő települések és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között.

Kapcsolódó cikk Csúf adattal szembesülhetett a MÁV – vészesen fogy a türelem? Sokat romlott a társaság megítélése.

Címlapkép forrása: Facebook / Hegyi Zsolt