Vállalatok MÁV Zrt.

A MÁV vezérigazgatója nem babonás – átadta az új peront a Keletiben

Elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal közelgő megnyitásához kapcsolódó első megemelt, akadálymentes peron a Keleti-pályaudvaron, épp a 13-as vágánynál, éppen péntek 13-án.

„Nem babonából választottuk a dátumot, de tény, hogy ma, péntek 13-án adtuk át a Keleti pályaudvar első megemelt, akadálymentes peronját, épp a 13. vágánynál” – írta Facebook bejegyzésében Hegyi Zsolt MÁV vezérigazgató.

A MÁV arra törekszik, hogy a saját keretéből minden évben fejlessze a Keleti pályaudvart. A tavalyi 5 milliárd forintos komplex beruházás keretében megújultak a váltók, a vágányok és a teljes felsővezeték-hálózat, jövőre pedig további 2 peron megemelését és egy új vágány kiépítését tervezik – írja az esemény kapcsán az MTI.

Korábban, péntek délelőtt a vezérigazgató arról számolt be, hogy már ötven tehervonat ment végig a Budapest-Belgrád vasútvonalon, az ötvenedik épp péntek délelőtt lépett ki a határon. A közel ezermilliárd forintból újjáépített, hosszú évekig lezárt vasútvonalon február 27-én hajnalban gördült végig az első tehervonat – teszi hozzá a 444.

Ezzel a feltétellel maradna Magyarországon a Spar

A különadó és az árréskorlátozás sokba kerül a cégnek.

Brüsszelben panaszolta be a Mol a Janafot

Ismét feljelentette a horvát nyersolajszállító csővezeték üzemeltetőjét (JANAF) a Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál, ezúttal „visszaélésszerű árképzési gyakorlata” miatt.

Pörög a hitelezés, de az adók nagyon viszik a pénzt az Ersténél

Lendületesen bővült tavaly a hitelezés az Erste Banknál, a működési kiadások viszont gyorsabban nőnek, mint a bevételek. Az adóterhek az idén tovább fokozódnak, hangzott el a bank csütörtöki sajtóeseményén.

Kezd magára találni az RTL

Közzétette éves jelentését a médiavállalat.

Brutális adóterhek alatt nyög a magyar bankszektor – itt vannak a friss számok

Csökkenő nyereség és több mint száz megszűnő fiók, de növekvő hitelezés és betétállomány – ilyen volt a bankok 2025-ös éve. 

A CIG Pannónia is támogatja a One Veszprém kézilabda csapatát

A legsikeresebb magyar kézilabdacsapat a hazai biztosításközvetítői piac legnagyobb szereplőjével, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-vel folytatja a stratégiai partnerségét, emellett új megállapodást köt a legnagyobb magyar tulajdonban lévő biztosítótársasággal, a CIG Pannónia Biztosítókkal.

Az NNG Kft. 8 milliárd forintot fektet be navigációs megoldásába

A magyar szoftverfejlesztő mesterséges intelligenciával támogatott terméket fejleszt.

A Vapiano egyik egysége Bochumban

Tulajdonosváltás a Vapianónál

Újítások az éttermekben: kovászos pizza és gluténmentes tészta.

Az INA rijekai finomítója

Az INA átadta korszerűsített rijekai olajfinomítóját

A kedden avatott mintegy 700 millió eurós beruházás az INA olajipari vállalat történetének legnagyobb egyedi fejlesztése, és a modern Horvátország egyik legjelentősebb ipari beruházása.

ESG-dilemmák a munkahelyen: falakba ütközik a fiatalok lendülete?

Minél fiatalabb valaki, annál fontosabb számára a fenntarthatóság – ezt a már-már közhelyszerű megállapítást sokszor halljuk. Azonban a munkaerőpiacra frissen belépő Z generáció tagjainak a vállalatoknál hosszú ideje dolgozó felsővezetőkkel együtt kell tudniuk dolgozni a zöld átállás érdekében. Hogy ez lehetséges-e és ha igen, milyen módon, az a Klasszis Fenntarthatóság 2026 kerekasztal-beszélgetésén derült ki.

