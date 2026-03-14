A MÁV vezérigazgatója nem babonás – átadta az új peront a Keletiben

„Nem babonából választottuk a dátumot, de tény, hogy ma, péntek 13-án adtuk át a Keleti pályaudvar első megemelt, akadálymentes peronját, épp a 13. vágánynál” – írta Facebook bejegyzésében Hegyi Zsolt MÁV vezérigazgató.

A MÁV arra törekszik, hogy a saját keretéből minden évben fejlessze a Keleti pályaudvart. A tavalyi 5 milliárd forintos komplex beruházás keretében megújultak a váltók, a vágányok és a teljes felsővezeték-hálózat, jövőre pedig további 2 peron megemelését és egy új vágány kiépítését tervezik – írja az esemény kapcsán az MTI.

Korábban, péntek délelőtt a vezérigazgató arról számolt be, hogy már ötven tehervonat ment végig a Budapest-Belgrád vasútvonalon, az ötvenedik épp péntek délelőtt lépett ki a határon. A közel ezermilliárd forintból újjáépített, hosszú évekig lezárt vasútvonalon február 27-én hajnalban gördült végig az első tehervonat – teszi hozzá a 444.