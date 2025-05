A médiapiacról érkezik az új vezér a BÁV-hoz

A kinevezés mögött világos stratégiai szándék húzódik: BÁV márka jövője az értékek megőrzése mellett a dinamikus tartalmi és üzleti megújulásról is szól.

Pintye László megfordult a Sanománál és a HVG-nél is Fotó: BÁV

Pintye a hazai médiapiac ismert és sokoldalú szereplője. A Sanoma médiavállalatnál több mint egy évtizeden át töltött be felsővezetői pozíciókat, irányítva magazin- és televíziós portfóliókat. Később tanácsadóként és vezetőként médiatechnológiai és tartalomfejlesztési projektek mellett ingatlan- és egészségügyi beruházásokban is részt vett. Az elmúlt években többek között a HVG digitális megújulásának stratégiai támogatásában vállalt szerepet.

Pintye László érkezése egy új irányvonal erősödését jelzi a BÁV életében: a 250 éves múltra visszatekintő társaság az elmúlt években megerősítette pozícióját a hazai műtárgy- és ékszerkereskedelemben, valamint piacvezető a kézizálog-szolgáltatások területén. A jövőben még hangsúlyosabb szerepet kap a digitális jelenlét és a tartalmi megújulás, miközben a hagyományos értékek továbbra is meghatározók maradnak.

A BÁV működését eddig Majtényi Kálmán, a tulajdonos Lexholding Zrt. vezérigazgatója felügyelte az igazgatóság tagjaként. Ezt a szerepét továbbra is ellátja.

