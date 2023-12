A megtakarítás olyan, mint az egészség: akkor érezzük igazán a fontosságát, amikor hiányzik

Az OTP Öngondoskodási Indexe idén 37 pontot mutat. Ez mit jelent? Mit mér az index és milyen összetevői vannak?

Az OTP Öngondoskodási Index kutatást 2011 óta készítjük, amelyben a 18–70 éves, bankkapcsolattal rendelkező magyar lakosságot kérdezzük, és feltérképezzük az öngondoskodási képességet és terveket, a megtakarításhoz való hozzáállást: termékhasználatot, célokokat, terveket. Továbbá kitérünk az egészségmegőrzés, környezetvédelem, pénzügyi írástudás témakörökre is, valamint olyan aktualitásokra, amik az adott évet erősen befolyásolják (ilyen volt például a covid).

Az Öngondoskodási Index felépítését tekintve mind pénzügyi, mind nem pénzügyi elemeket kérdezünk le hard és soft elemekre is bontva.

Fotó: OTP Bank

Az idei Öngondoskodási Index értéke 37 pont, ami megegyezik a tavalyival, a korábban tapasztalható emelkedés megállt. A látszólagos változatlanság mögött azonban átalakuló szokások körvonalazódnak, voltak pozitív irányú változások, minthogy növekedett az egészségtudatosság, a környezettudatosság. Viszont voltak negatívan ható tényezők is, mint a megtakarítók arányának csökkenése – sokan elkezdték felhasználni megtakarításaikat, akik pedig új megtakarítást képeznek, azok is inkább rövid távon gondolkoznak.

Csökkent a megtakarítással rendelkezők száma, ám többen vannak, akik fontosnak tartanák az öngondoskodást. Mi az oka ennek az ellentmondásnak?

Vélhetően az elmúlt évben kialakult nehezebb, bizonytalan körülmények hatására csökkent minimálisan a megtakarítással rendelkezők és a hosszú távra tervezők aránya, azonban ez az eredmények szerint egyben fel is nyitotta a lakosság szemét, hiszen éppen ez lehetett az oka annak, hogy 35 százalékról 47 százalékra nőtt azoknak az aránya, akik hallottak az öngondoskodásról, 30 százalékról 40 százalékra azoké, akik a médiából értesültek róla.

Azt látjuk, hogy a megtakarítás a hazai lakosság számára egy kicsit olyan, mint az egészség. Akkor érezzük igazán a fontosságát, amikor hiányzik. Éppen ezért talán nem véletlen, hogy bár minimálisan csökkent a megtakarítással rendelkezők aránya, mégis nőtt azoknak a száma, akik fontosnak tartották volna, hogy rendelkezzenek váratlan helyzetre félretett pénzzel.

Bár minimálisan csökkent a megtakarítással rendelkezők aránya, mégis nőtt azoknak a száma, akik fontosnak tartották volna, hogy rendelkezzenek váratlan helyzetre félretett pénzzel. Fotó: Depositphotos

Kutatásuk szerint az emberek 46 százalékának van valamilyen megtakarítási terméke, 39 százalékuknak azonban nincs lehetősége megtakarítani. Őket milyen módszerrel kívánják megszólítani?

Továbbra is azt látjuk, azon túl, hogy a magyarok szeretik magukhoz közel tartani a pénzüket, hogy szükség esetén gyorsan elérjék, még mindig 47 százalék azért nem bankban vagy más pénzintézetnél tartja megtakarítását, mert túl kicsinek ítéli az összeget. Azonban a tévhitek ellenére tény, és nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy egy-egy megtakarítási célt a legkönnyebben kisebb-nagyobb összegek rendszeres, tudatos gyűjtésével és félretételével lehet elérni.

Több termékünk is elérhető, ami a megtakarításban, pénzügyek átlátásában, tervezésében segíti az ügyfeleket, hogy ezek segítségével tehessék meg a következő lépést a pénzügyi tudatosság útján. Ilyen a tavaly bevezetett és az ügyfelek körében népszerű Kiadásfigyelő funkció, ami az ügyfelek költéseit automatikusan kategóriákba sorolja, így segítve áttekinthetővé tenni, hogy mire, mennyit költöttek havi szinten. Továbbá azt is mutatja, hogy többet vagy kevesebbet költöttek-e a korábbiakhoz képest a költési ábra és a havi költések részleteinél. Hasonlóan népszerű a Pénzügyi Tervező, aminek segítségével könnyen és gyorsan átláthatók a pénzügyi lehetőségei az ügyfeleknek rövid-, közép- és hosszú távon is.

Az OTP Bank felismerve az egyszerű, kis lépések fontosságát, az idei évben pedig az Internet- és Mobilbankban elérhetővé tette a Persely funkciót, ami a mindennapi megtakarítást teszi egyszerűbbé.

A bankjuk által bevezetett, mobilbankos Persely funkció hogyan segíti az öngondoskodás terjedését? Ez az alkalmazás miben különbözik más megtakarítási termékeiktől?

Ügyfeleink megtakarítási életútjának elején nagy szükségük van egy olyan megoldásra, amivel elkezdhetik kicsiben a gyűjtögetést. Ezért fontosnak tartottuk egy olyan digitális platformokon elérhető funkció bevezetését, melynek segítségével pénzügyileg tudatosabbá, rendszeres megtakarítókká válhatnak.

A konstrukció teljesen rugalmas, egy ügyfél legfeljebb 5 darab Perselyt nyithat, melyeket elnevezhet, illetve minden Perselyhez meghatározhat külön célösszeget és céldátumot, mellyel nyomon tudja követni, hol tart a kitűzött céljai elérésében. A Perselyből az adott cél elérése előtt részösszeget is kivehetünk vagy teljesen kiüríthetjük, illetve a Perselybe történő rendszeres pénzátvezetés összege is bármikor megváltoztatható. Amennyiben a Perselyhez beállított célösszeg, illetve céldátum teljesült, az ügyfélre van bízva, hogy fel kívánja-e használni a Perselyben lévő összeget, vagy megtartja a Perselyt és további pénzösszegeket helyez el benne.

Hasznos a Persely funkció. Fotó: Depositphotos

Az állam adó-visszatérítés formájában támogatja az egészség- és nyugdíjcélú megtakarításokat. Egy évre, valamint hosszú távra visszatekintve hogyan alakult ezeknek a termékeknek az ügyfélköre? Többen tesznek félre ilyen célokra? Mekkora összegben nő a havonta így megtakarított összeg?

Akár az általános megtakarítási céloknál, a sikeres nyugdíjcélú megtakarítások titka is az, hogy minél előbb érdemes belevágni, akár kisebb, de rendszeresen befizetett összegekkel. Az OTP Öngondoskodási Index adatai alapján továbbra is csak a lakosság 25 százaléka gondolja, hogy elegendő lesz az állami nyugdíj, ami enyhe csökkenés is a tavalyi, 27 százalékos értékhez képest, mégis csak a megkérdezettek 11 százaléka rendelkezik nyugdíjcélú megtakarítással és csak 32 százalék tervez a jövőben nyugdíjas éveire félretenni. A szakértőink azt tapasztalják azonban, hogy azok, akik belevágtak ebbe az öngondoskodási formába, azok ki is tartanak mellette.

Az egészség is befektetés, és az Öngondoskodási Index eredményei alapján a hazai lakosság számára kiemelten fontos az egészséges életmód, és az ehhez szükséges anyagi fedezet megteremtése. Az OTP Bank szakértői szerint az látszik, hogy egyre többen egyre többet tesznek félre az egészségükre. Ugyanakkor látnak még teret a fejlődésre, sokan még mindig nem használják ki a pénztári befizetések után igénybe vehető évi, maximum 150 000 forint visszatérítést.

Takács Domokos: szakértőink szerint a nyugdíjra gyűjtők ki is tartanak emellett az öngondoskodási forma mellett. Fotó: OTP Bank

A megtakarítók milyen célokra használják leggyakrabban az egészségpénztárba befizetett összegeket? Mik a jellemző felhasználási módok az önsegélyező pénztári keretből?

A három legnépszerűbb felhasználási cél, a gyógyszervásárlás, a magánegészségügyi szolgáltatások és a gyógyászati segédeszközök vásárlása. Az önsegélyező szolgáltatások terén sokan használják ki például azt a lehetőséget, hogy a lakáshitelüket törlesszék egészségpénztári egyenlegükből.

Ha valaki még idén szeretné „megnyomni” az adó-visszatérítés összegét, meddig kell befizetnie a pénztári számlájára?

December 31-ig szükséges, hogy beérkezzen a számlákra az összeg, mivel ez idén vasárnapra esik, az alábbiak szerint javasolt a befizetéseket elindítani:

Bankkártyás feltöltéssel: december 27.

Azonnali átutalással: december 31.

Készpénzzel OTP Bank fiókokban: december 29. 12 óra

A tájékoztatás nem teljes körű, ezért további részletekről kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.