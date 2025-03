A mesterséges intelligencia térnyerése a biztosítás jövője?

2025. március 18-20. között Magyarország történetében először, 29 ország részvételével Budapesten került megrendezésre a Kempinski Hotel Corvinus Budapestben a Brokerslink világszervezet európai találkozója.

Az esemény házigazdája a Brokerslink kizárólagos magyar partnere, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. volt, amely e rangos szakmai fórum révén hazánkat a globális biztosítási piac térképére is felhelyezi.

A konferencián többek között az is kiderült, hogy az európai biztosítási szektor jelenleg jelentős változásokon megy keresztül. A biztosítási közvetítők továbbra is kulcsszerepet játszanak az iparágban, hiszen a fejlett országokban a biztosítási tranzakciók 80 százalékát közvetítők kezelik. A digitalizáció és az automatizáció rohamos terjedése azonban átalakítja a hagyományos értékesítési modelleket, miközben a mesterséges intelligencia és a big data elemzés egyre nagyobb szerepet kap az ügyfélkapcsolatokban.

Magyarország a nemzetközi biztosítási szektor fókuszában

A Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. számára a rendezvény megrendezési jogának elnyerése visszaigazolta Magyarország biztosítási piacának növekvő jelentőségét és nemzetközi kapcsolatrendszerének erősödését, amelyben a Társaság vezető szerepet kíván betölteni. A Budapesten megrendezett esemény több volt, mint egy szakmai fórum, a globális biztosításközvetítői szektor egyik meghatározó találkozópontja, ahol nemzetközi biztosítók, brókercégek, iparági szakértők és üzleti vezetők vitatták meg a piac aktuális kihívásait, a legújabb technológiai fejlesztéseket, valamint a biztosítási iparág jövőjét meghatározó trendeket.

Dov Rychter, a Brokerslink európai régió vezetője köszöntő beszédében kiemelte, jelenleg az európai biztosításközvetítői piacot öt globális szereplő uralja, amelyek jelentős befektetésekkel fejlesztik az automatizációt és az adatelemzést. Ugyanakkor a nemzeti biztosításközvetítő cégek továbbra is fontos szereplők maradnak, mivel mélyreható ismeretekkel rendelkeznek a helyi piacokról és az ügyfelek valós igényeiről. Ennek fényében a nemzeti és nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú a versenyképesség megőrzése érdekében.

Az esemény ünnepélyes megnyitóján José Manuel Fonseca, a Brokerslink elnök-vezérigazgatója és Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója is beszédet mondott.

Fotó: Klasszis Média

„Célunk, hogy a hazai biztosítási piacon a legmagasabb szinten képviseljük ügyfeleink érdekeit, amelyhez a Brokerslink világszervezet nemzetközi hátterével nagyban hozzájárul. Magyar gyökereinkre építve különösen nagy lehetőséget látunk a nemzetközi kapcsolatok erősítésében, a külföldi terjeszkedésben és a Brokerslink nemzetközi hálózatán keresztül elérhető határon átnyúló biztosítási tevékenység folytatásában. Az elmúlt 3 év alatt a világszervezet tagországaitól rengeteget tanultunk, és építettünk értékes emberi és üzleti kapcsolatokat. Ezért különösen nagy megtiszteltetés számomra, hogy 2025-ben a 29 tagország részvételével megvalósuló európai találkozó helyszíne Budapest lett, az esemény házigazdája pedig a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.”

– mondta el Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója és hozzátette, hogy a magyar biztosításközvetítői szektor legnagyobb szereplőjeként, a 100 százalékban hazai tulajdonban lévő alkuszcégtöbb mint 40 százalékos növekedést ért el 2024-ben, árbevétele pedig meghaladta a 31,5 milliárd forintot. A vállalat az elmúlt öt évben 41 biztosítási közvetítői csoportot integrált, így ügyfélköre elérte a 250 ezer főt, biztosítási szerződéseinek száma pedig meghaladta az 500 ezret.

A Hungarikum Alkusz számára a társadalmi felelősségvállalás is kiemelt jelentőséggel bír. A 2016-ban életre alapítványuk aktív szerepet vállal az egészségügy, az oktatás, a sport és a családtámogatás területén. Emellett a fiatal tehetségek pályára állításaa is szívügye a társaságnak, hiszen az iparági szakemberek átlagéletkora meghaladja a 49 évet. Ennek érdekében a Széchenyi István Egyetemmel együttműködésben 2023-ban elindították a biztosítási- és pénzügyi szaktanácsadói képzést, amelynek az első két évfolyamon 96 hallgató szavazott bizalmat. Mint mondták, a fiatal tehetségek bevonzása nemzetközi szinten is az egyik legfőbb szektorális kihívás. A biztosítási szektornak is alkalmazkodnia kell a modern munkaerőpiaci trendekhez, ahol a fiatalok előnyben részesítik az otthoni munkavégzést, a rugalmas időbeosztást és a teljesítményalapú javadalmazási modelleket.

Hangsúlyozták a határokon átnyúló együttműködés fontosságát is, amely lehetőséget teremt a magyar biztosításközvetítők számára, hogy bővítsék nemzetközi kapcsolataikat és versenyképesebbé váljanak az európai piacon.

Exkluzív szektorális kutatás a Brokerslink világszervezet tagországainak közreműködésével

Az európai találkozó biztosítási szektor jövőjét tárgyaló panelbeszélgetése a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetségének támogatásával valósulhatott meg, amelyet a Brokerslink tagországaiban előzetesen végzett reprezentatív kutatás előzött meg. Az online kérdőíves kutatás a biztosítási piacot négy aspektusból vizsgálta:

a globális biztosítási piaci trendek milyen hatással vannak a közvetítői szektorra, és hogyan érdemes ezekre reagálni;

milyen értékesítési és ügyfélmegtartási stratégiák segíthetik az ügyfelek hosszú távú elköteleződését;

hogyan lehet vonzóvá tenni a fiatalok részére a biztosítási szakmát;

milyen digitális fejlesztések járulhatnak hozzá leginkább a biztosításközvetítők sikeréhez.

A Brokerslink tagországaiban végzett friss kutatás rávilágít arra, hogy mi jelentheti a siker kulcsát a következő években.

A személyes tanácsadás továbbra is kulcsszerepet játszik a biztosítási szektorban, különösen a komplex biztosítási termékek esetében értékelődik fel a tanácsadó szerepe. A válaszadók 85 százaléka szerint a személyes tanácsadás és az ajánlások a legjobb értékesítési eszközök. A piaci pozíció fenntartásához az ügyfelek bizalmának kiépítése és a folyamatos minőségi szolgáltatás (91 százalék) elengedhetetlen, miközben a digitális platformok és adatvezérelt döntéshozatal (3 százalék) egyelőre nem prioritás.

Bár az online értékesítés térhódítása más iparágakban rohamos, a biztosítási szektorban a digitális csatornák inkább kiegészítő eszközként működnek. Az AI-alapú chatbotok és automatizált ajánlórendszerek segíthetnek a folyamatok gyorsításában, de az emberi tényező továbbra is megkerülhetetlen. A kutatásban az online címanyaggyűjtés és az ügyfélportálokon küldött üzenetek fontossága csak 8 százalékot kaptak. A közösségi média, eltérően más iparágaktól, nem tekinthető elsődleges biztosítási értékesítési csatornának, de a fiatalabb generációk számára hosszú távon egyre fontosabbá válhat. A válaszadók csupán 4 százaléka ítélte meg hatékony értékesítési csatornának.

A lojalitás motorja: az ügyfélélmény

A biztosítási szektorban sem elég megszerezni az ügyfelet – meg is kell tartani. A kutatás szerint az ügyfelek 45 százaléka a rendszeres és proaktív kapcsolattartást tartja a legfontosabbnak, míg 41 százaléka a gyors és hatékony ügyfélszolgálatot. Az ügyfélszerzési stratégiák közül az üzleti kapcsolatok és ajánlások (70 százalék) bizonyulnak a leghatékonyabb módszernek, míg a testreszabott biztosítási ajánlatok (21 százalék) és a digitális marketing eszközök alkalmazása (5 százalék) egyelőre kisebb szerepet játszanak. A válaszadók 35 százaléka szerint a szolgáltatás minősége és az ügyfélélmény a legfontosabb tényező, 25 százalékuk szerint az értékesítési szakember szakmai hitelessége. Az árérzékenység fontos tényező, de az alacsony ár önmagában már nem elég (26 százalék jelölte meg legfontosabb tényezőnek), a hozzá társuló minőségi szolgáltatás kulcsfontosságú.

Az ügyfelek biztosítási és pénzügyi edukációja szintén egy fontos aspektus. A kutatás szerint a kötelező pénzügyi oktatás bevezetése (53 százalék) a legfontosabb tényező a pénzügyi tudatosság növelésében, míg a transzparens biztosítási termékek és díjszabás (23 százalék) elősegíthetik a fogyasztói bizalom erősödését. A magas biztosítási penetrációval rendelkező országokban a pénzügyi tudatosság növelésére irányuló oktatás kiemelten fontos (59 százalék).

A mesterséges intelligencia térnyerése a biztosítás jövője?

Az AI-alapú megoldások egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a biztosítási iparágban, különösen a kockázatelemzésben és a személyre szabott ajánlatok kidolgozásában. Konkrét példákon keresztül érzékeltetve ilyen szolgáltatás lehet az adatvezérelt kockázatelemzés: Az ügyfelek viselkedési mintázatai, pénzügyi szokásai, egészségügyi adatai (pl. életbiztosításoknál) és akár IoT-eszközök (okosórák, okosautók) által mért paraméterek is hozzájárulhatnak egy pontosabb kockázati profil kialakításához.

A dinamikus árazás is ide sorolható, illetve a biztosítási iparág egyik legkritikusabb területe a kárrendezési folyamat, amely hagyományosan hosszadalmas és bürokratikus lehet. Az AI és a digitalizáció azonban lehetővé teszi a folyamatok automatizálását, így csökkentve az ügyfelek várakozási idejét és növelve az átláthatóságot.

Az insurtech startupok gyors innovációja miatt tehát a hagyományos szereplőknek is fel kell gyorsítaniuk digitális transzformációjukat, ugyanakkor a megkérdezettek 11 százaléka emelte ki a fenntarthatóságot és a klímakockázatok kezelését, mint fontos szempontot, és mindössze 10 százalék szerint fontos trend a kibervédelmi biztosítások térnyerése. Fontos kiemelni azt is, hogy az ügyfelek egyre tudatosabb döntéseket hoznak, ezért a biztosítóknak transzparens és könnyen érthető ajánlatokat kell készíteniük. Az AI és adatelemzés szerepe egyre növekszik az ügyfélélmény testre szabásában.

A biztosítási piac jövője tehát a hibrid értékesítési modellekben, a személyre szabott ügyfélélményben és az AI egyre szélesebb körű alkalmazásában rejlik. A Brokerslink tagországaiban végzett kutatás egyértelművé teszi: aki lemarad a digitalizációban, az lemarad az üzleti versenyben is, mellette azonban kiemelt figyelmet kell fordítani továbbra is az ügyfelekkel való kapcsolattartásra és minőségi kiszolgálásra, amelyben a személyes tanácsadás szerepe megkérdőjelezhetetlen. A következő évek a gyors alkalmazkodásról, az innovációról és az emberi kapcsolatok újradefiniálásáról fognak szólni.