A Meta októbertől leállítja a politikai hirdetéseket az EU-ban

Az EU és a Meta közötti konfliktus e kérdésben nem új keletű: a cég már két éve jelezte, hogy problémásnak tartja a tervezett szabályozást. Most viszont világossá vált, hogy a világ egyik legnagyobb technológiai vállalata a visszavonulást választja az alkalmazkodás helyett.

Orbán Viktor is változtathat a kormánykommunikáción

A Meta közlése szerint nem kíván megfelelni ezeknek a követelményeknek, és inkább leállítja az érintett hirdetéstípusokat – nemcsak az uniós tagállamokban, hanem más európai piacokon is, így például az Egyesült Királyságban. A vállalat szabályzata részletesen felsorolja, milyen hirdetések tartoznak ebbe a kategóriába.

A Meta októbertől megszünteti a politikai, választási és társadalmi témájú hirdetések futtatását az Európai Unió területén – jelentette be a vállalat csütörtökön, hogy ezzel elkerülje az EU új átláthatósági rendeletének való megfelelést, amely szigorúan szabályozza a politikai reklámok megjelenítését az online platformokon.

