A Mol biometánüzemmel bővíti a Szarvasi Biogázüzemet

A Mol biometánüzemmel bővíti a Szarvasi Biogázüzemet. A fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter, a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. A beruházás összhangban a Mol-csoport hosszútávú SHAPE TOMORROW 2030+ stratégiájával, tovább bővíti a Mol zöldenergia portfolióját. Ez lesz a Mol-csoport első biometánüzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon.

A biogáz szerves anyagok (például növényi maradványok, trágya, élelmiszerhulladék) lebontásával keletkező, megújuló energiaforrás, ami főként metánt, valamint szén-dioxidot és egyéb vegyületeket is tartalmaz. Az új üzem utóbbiaktól tisztítja meg a biogázt és így nagy tisztaságú, magas energiatartalmú biometánt állít elő. A biometán nem csak a földgáz, mint fosszilis energiahordozó kiváltására alkalmas, hanem a hozzá járuló zöld tanúsítvány (ISCC) révén egy sokkal magasabb hozzáadott értékű terméket jelent. A 7 millió köbméter gáz mintegy 8500 átlagos háztartás éves gázigényének felel meg.

A helyben előállított energia ma már nem pusztán előny, hanem stratégiai tényező. Kelet-Közép-Európában a biometán azért számít ígéretes megoldásnak, mert erős mezőgazdasági háttérre, meglévő gázhálózatra és valós ipari keresletre tud épülni.

A szarvasi üzem üzemeltetéséből szerzett tapasztalatokat a Mol aktívan alkalmazza mind a jövőbeni felvásárlási lehetőségek értékelésekor, mind az új zöldmezős beruházások tervezésekor.

A szarvasi biometánüzem a zöldenergia beruházásokat bővíti
Az új beruházás révén hatékony választ adunk az energiatrilemmára: úgy növeljük az energiabiztonságot, hogy megfizethető és fenntartható módon állítunk elő energiahordozót” – mondta el Horváth Ádám, a Mol-csoport Downstream Új és fenntartható üzletágak igazgatója.

Ahhoz, hogy országos szinten ki tudjuk használni a biometánban rejlő potenciált, hatékony támogatási rendszerre, egyértelmű és támogató szabályozásra, illetve agrár és energetikai ipari összefogásra is szükség lesz.

A Mol-csoport 2023-ban vette meg a Szarvasi Biogázüzemet. Jelenleg a biogázt gázmotorokban hasznosítják: évente közel 24 GWh zöldáramot termelnek, és emellett kapcsolt hőenergiát is biztosítanak. A hulladékfeldolgozó létesítmény szerves hulladékot használ villamos energia és hő előállítására, kapcsolt energiatermeléssel, körülbelül 4 megawatt elektromos csúcskapacitással. Az üzem évente több mint 40 000 tonna, a régió hústermeléséből származó hulladékot dolgoz fel, és további 53 000 tonna maradék hulladékot (például hígtrágyát és trágyát) a szomszédos állattartó és húsfeldolgozó gazdaságokból. Ezen kívül mintegy 18 000 tonna mezőgazdasági szubsztrátot használnak alapanyagként a közel 12 millió köbméter biogázt előállító üzem számára.

Mezőgazdasági partnerei és alapanyag-szolgáltatói kulcsszerepet játszanak a stabil és hatékony nyersanyagellátás biztosításában, így a Mol a jövőben tovább kívánja erősíteni a mezőgazdasági szektorral való erős és megbízható együttműködést.

