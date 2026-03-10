A Mol igaza győzött Horvátország ellen

Egy 2013 óta húzódó jogvita során már a harmadik bíróság ad igazat a magyar olajipari cégnek. Egy washingtoni szövetségi bíró elrendelte egy 2022-ben született választottbírósági ítélet végrehajtását, arra kötelezve Horvátországot, hogy fizesse meg a mintegy 236 millió dollárt Molnak – olvasható a Law360.com jogi szakportálon megjelent írásban. A magyar olajipari cég 2013-ban azért perelte be Horvátországot, mert a horvát kormány nem teljesítette a horvát állami olajcég, az INA privatizációjából eredő, a nemzetközi megállapodásokban biztosított szerződéses kötelezettségeit. A Mol akkor egymilliárd dolláros kártérítést követelt – foglalja össze a HVG.

Tengernyi pénz

Fotó: Pixabay

Az amerikai szövetségi bíró friss ítéletében elutasította ezeket az érveket, kijelentve, hogy a joghatóság kérdését már teljeskörűen megvizsgálta maga a választottbíróság, és az amerikai bíróságok nem jogosultak felülvizsgálni az ICSID-ítéletek érdemét vagy joghatóságát.

A bíróság hangsúlyozta, hogy az ICSID-egyezmény és az azt végrehajtó amerikai jogszabályok értelmében a bíróságoknak kötelező elismerniük és végrehajtaniuk az ICSID ítéleteit, mint kötelező erejű döntéseket. A bíró elutasította Horvátországnak az uniós jogból eredő kényszerre hivatkozó érvelését is

Ennek eredményeként a választottbírósági ítélet most már végrehajtható az Egyesült Államokban, lehetővé téve a Mol számára, hogy végrehajtási és vagyonbehajtási eljárást indítson, amennyiben Horvátország nem teljesíti fizetési kötelezettségét.