A Mol kitart a Barátság vezeték mellett, és adott egy jó tanácsot a horvátoknak

Közleményt adott ki a magyar olajtársaság, ebben számoltak be arról, hogy azt kérték a horvát Janaftól, hogy megfelelő tesztekkel mutassa ki, hogy az év minden napján fel tud-e hozni elegendő kőolajat az Adria-vezetéken. Hozzátették, a Mol a horvátországi tesztekhez minden támogatást megad, és nyitott külsős szakértő bevonására is, de fontosnak tartották aláhúzni, hogy a finomítókért és a régió ellátásbiztonságáért a felelősséget a Mol viseli.

A tárgyaláson a közlemény szerint jelezték azt is, hogy kiszámítható piaci környezetben, versenyképes szolgáltatással javasolják új alapokra helyezni a kereskedelmi kapcsolatot. Végül a Janafnak javasolták azt is, hogy tanulmányozzák a nemzetközi példákat azokról a nyugat-európai szállítási vállalt tulajdonosi struktúráiról, ahol a kőolajat felhasználók tulajdonosi jelenléte garantálja a méltányos árazást és a folyamatos rendelkezésre állást.

A Mol nem mond le a Barátság vezetékről

A közleményben végül hangsúlyozták, a Mol álláspontja nem változott: