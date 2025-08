A Mol olajkereskedelmi szerződést kötött a kazah nemzeti olajtársasággal

Megérkezett a CPC (Caspian Pipeline Consortium) kőolajszállítmány Novorosszijszk kikötőjéből a horvátországi Omišaljba: a főleg kazah kőolajból álló, mintegy 85 ezer tonnányi keverék tovább növeli a régióba érkező tengeri kőolaj mennyiségét. A kazah kőolaj fontos szerepet játszik a Mol-csoport kőolajdiverzifikációs programjában: egyike annak a 14 kőolajfajtának, amelyet a vállalat már tesztelt a Pozsonyi Finomítóban is, és ezt a típust rendszeresen importálja is a régióba – közölte a magyar olajcég.

A magyar autósokra is hatással van

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

„A Mol-csoport több mint egy évtizede dolgozik azon, hogy megerősítse az Adria-vezetéket és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúrát, rugalmasabbá tegye a finomítói technológiáját és felépítsen egy új, kereskedelmileg is működőképes ellátási útvonalat. Ennek a folyamatnak szerves része a megbízható beszállítók és a jó minőségi alternatív kőolajfajták beazonosítása is. Nagyon örülünk annak, hogy több mint 20 év sikeres együttműködés után évről évre egyre szorosabbra fűzhetjük az együttműködésünket kazah partereinkkel” – mondta az új keretszerződés kapcsán Szabó Gabriel, a Mol-csoport Downstream üzletágának ügyvezető igazgatója.

Az egész régiónak számít

„A mostani olajkereskedelmi szerződésünk fontos fejlemény az egész kelet-közép-európai régió számára, és jól mutatja a gondolkodásunkat: a megbízható, korrekt partneri viszonyban és a folyamatos megoldáskeresésben hiszünk” – tetet hozzá aa Mol-csoport Downstream igazgazója.

A Mol és a KMG már 2024 végén új szintre emelte a kapcsolatát: a két cég azóta stratégiai partnerként keresi a lehetőségeket a szénhidrogén-kutatás és -termelés, a technológiatranszfer, valamint a kőolaj-ellátás és a petrolkémia területén. A tavalyi megállapodás fő célja a már meglévő kutatás-termelési együttműködés bővítése (a Mol, a KMG és a kínai Sinopec közösen termel gázt és gáz kondenzátumot a Rozskovszkij-mezőn) és a Mol technológiájának kazahsztáni alkalmazása volt, a mostani olajkereskedelmi szerződés pedig a kelet-közép-európai térség ellátásbiztonságát erősítheti tovább.

Kapcsolódó cikk Oroszország is belement? Felpöröghet az olajtermelés Napi félmillió hordónál is több pluszban.

Azeri olaj is jön

A Mol-csoport nemrég az MVM-el is kereskedelmi megállapodást kötött: évente 160 ezer tonna azeri kőolajat hoznak be a régióba, amely a Mol kőolajfeldolgozásának 1,5 százalékát teszi ki. A Mol-csoport – hasonlóan a kazah kőolajhoz – évek óta dolgozik azeri kőolajjal is: a vállalat 2020-ban szerzett részesedést az Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) olajmezőben, ahonnan tavaly 5 millió hordó nyersanyagot szállított a régióba.