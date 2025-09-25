A Mol szerint elbeszél mellette a Janaf

Úgy tűnik, hogy a Janaf másról beszél, mint a Mol, érvel a hazai cég.

A szeptember 11-én kapott eredmények valóban biztatóak voltak, de alig egy héttel később már teljesen más képet kaptunk. Szeptember 17-én, alig fél órával az indulás után áramkimaradást, majd az újraindítás után nyomáscsökkenést tapasztaltunk a horvát oldalon. Ezekről a Janaf nem tett említést, pedig a hibák tovább erősítik az Adria-vezeték valós képességével kapcsolatos aggodalmakat – közölte a Mol.

Mi lesz a hazai kutakon?

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Közös kiértékelés

A Mol szerint együtt kell kiértékelni a pozitív és negatív tapasztalatokat ahhoz, hogy végre kiderüljön, mit tud a horvát szakasz. Nem érdemes viszont a kapacitásteszt eredményeit együtt vizsgálni egy hagyományos szállítási időszakkal: amikor a Janaf nyomáscsökkentésről beszél, valójában egy szeptember 22-i szállítást emleget, amelynek nem a kapacitás tesztelése, hanem a Mol finomítók ellátása volt a célja.

A Mol felelősséggel tartozik az egész régió stabil energiaellátásáért: nem alapozhatunk kereskedelmi és stratégiai döntéseket 1-2 órás teszteredmények alapján kalkulált éves kapacitásbecslésekre, de továbbra is nyitottak vagyunk a hosszútávú közös tesztelésre és az eredmények józan, konstruktív kiértékelésére – húzta alá a vállalat. Az egész régió érdeke, hogy az Adria-vezeték felnőjön a feladathoz: ezt alapos vizsgálatokkal és fejlesztésekkel lehet elérni.